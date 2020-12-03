«Всем привет, друзья. Я сейчас специально остановился, чтобы прочитать интервью вице-губернатора Евгения Ивановича Елина «Фонтанке.ру», посвящённое грядущим новым ограничениям в работе бизнеса, культуры в период новогодних праздников», — начал Боярский.

«Я понимаю, насколько сложно даются эти выстраданные решения и чем они обусловлены. Я понимаю, что их очень важно разъяснять. Но когда я слышу на вопрос: «А будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса?» — ответ: «Есть еще 360 дней, на каждый чих не наздравствуешься» — это цитата — мне становится стыдно», — заявил Боярский в коротком видеоролике из машины, добавив уже в подписи, что с такими друзьями врагов не надо.

Губернатор Александр Беглов подписал внесение изменений в 121-е постановление Смольного о коронавирусных ограничениях. Исходя из них, детей лишили ёлок с хороводами, а взрослых — вечерних пиршеств и возлияний в ресторанах.



Новые ограничения стали эхом скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. На выступление, кстати, реагировал тот же Сергей Боярский. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. Площадке грозит остановка работы до весны. Ранее собеседники «Фонтанки» объясняли, что новые ужесточения — именно заслуга Басты. Вторая цель — сделать город менее привлекательным для иногородних туристов во время новогодних каникул.