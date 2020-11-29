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«Вы ничего там не перепутали?» После концерта Басты в Ледовом депутат Боярский ждет объяснений

Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский заподозрил неладное в позиции чиновников Смольного, не увидевших нарушений коронавирусной безопасности в многотысячном концерте рэпера Басты в Ледовом дворце.

Вопросом о справедливости по отношению к предпринимателям, которые вынуждены соблюдать все ограничения, Боярский задался 29 ноября. «Сразу оговорюсь, я не выступаю против конкретного исполнителя или мероприятия, оно наверняка было замечательное, собрались тысячи людей, наших, родных, петербуржцев. В открытых источниках сообщается, что ответственные органы заявили о согласованности этих мероприятий и отсутствии нарушений. Напрашивается вопрос — вы ничего там не перепутали? Жду объяснений», — написал в «Фейсбуке» народный избранник.

Баста пел в Ледовом два дня подряд — 27 и 28 ноября. После первого концерта фанаты опубликовали видео в социальных сетях с многотысячной толпой. Чиновники от комитета культуры нарушений на кадрах не заметили и предпочли предъявить претензии более камерным частным площадкам — Люмьер-холлу, клубам «Космонавт» и А2. Такой ход вызвал недоумение в социальных сетях, комитет пообещал изучить фотографии с концерта Басты повторно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

VF812
Сережа, ты рожу попроще сделай, депутат из-под папаши. И займись вразумлением выжившего из ума папы, паркующегося и несущего чушь и другое хамство в адрес журналистов и горожан. Ждет он объяснений.
260741301
Что такое баста?
Савва Морозов
Вот, если бы эта наглая и хамоватая семейка, не вела себя подобным образом, то народ бы и поддержал сирожу, а так: нас - рать.
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