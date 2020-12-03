«Бездумное уничтожение культуры города». Как отреагировали театры и музеи на собственное закрытие

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ»

Учреждения культуры в Петербурге снова закрываются «на лопату» — причем, похоже, даже те, что работали в «первую волну»: одни срочно вносят правки на сайты, самые отчаянные собираются писать письма в Роспотребнадзор и губернатору. Многие о своей незавидной судьбе узнали от корреспондентов «Фонтанки», звонивших всем подряд в среду, когда вечер резко перестал быть томным, с вопросом: «Как жить собираетесь?»



2 декабря телефонная связь испытывала нагрузку, которую должны были почувствовать мобильные операторы: руководители учреждений культуры осаждали профильный комитет, а зрители — театры, подозревая, что их билеты на «Щелкунчик» превратятся в тыкву раньше, чем Золушкина карета, а планы красиво отметить Новый год сменит обычная пьянка (судя по комментариям в соцсетях, эта перспектива возмущает многих в культурной среде).



Москвичи высказывались чуть свысока, однако с сочувствием: у них театры пока не закрывают, а вот музеи — уже. Но традиционный, практически семейный обмен городами на праздники в этом году уже явно поставлен под сомнение. Отчасти в том и была цель новых ограничений в эпоху коронавируса.

«Театры не являются источниками инфекций, это понятно, но перемещения людей, логистика, привлечение тех, кто приезжает как туристы из других регионов, — это все играет на фон происходящего. Поэтому эта мера — вынужденная», — объяснял «Фонтанке» зампред комитета по культуре Федор Болтин.

Тем временем в учреждениях культуры жарко совещались — об этом корреспондентам «Фонтанки» сообщили сразу в нескольких театрах, пообещав резюмировать свои планы позже. К столь безальтернативному развитию событий были готовы не все: новогодние праздники — один из главных периодов для заработка для учреждений культуры в году.

Чтобы проверить это, не нужно быть заядлым театралом: в афише Михайловского на 31 декабря значился Гала-концерт звезд балета, отмена которого означает крупные потери для театра — признали в учреждении. Охотно верится: самые дешевые из остававшихся в продаже билетов на вечер 2 декабря — на первый ярус — стоили 7500 рублей.



«Специально для наших зрителей, которые поддерживали любимый театр в уходящем году, мы подготовили особенный новогодний подарок — уникальную программу в исполнении звезд балета, артистов Михайловского и Большого театров, за несколько часов до полуночи», — говорилось на сайте.

Некоторые поступили предусмотрительно: в январской афише Мариинского и так не значится спектаклей — не потому, что они отменены, а потому, что их еще не успели объявить, а что делать — там еще решают и пока не комментируют. Новогодняя афиша Александринского тоже выглядит пустоватой: там на январских одни «Щелкунчики» — естественно, не их собственные, а Театра балета им. Л. Якобсона и Театра балета им. П. И. Чайковского. В афише БДТ на 31-е планировался Новогодний Штраус-гала Молодежного симфонического оркестра в Каменноостровском театре — билеты на него были распроданы, как и на все собственные спектакли театра, до конца новогодних праздников.

Роскошной должна была быть афиша Филармонии: сразу четыре новогодних концерта планировалось на 31 декабря — два в Большом зале и два в Малом. На камерные, в Малом, билеты были уже распроданы. 1 января здесь ждали победителя «Евровидения» среди молодых классических музыкантов — Ивана Бессонова, в последующие дни — Сергея Жилина, ансамбль «Добраночь», Александра Канторова и многих других. Два новогодних концерта планировал 31 декабря симфонический оркестр Капеллы.

«Конечно, новость о новых запретах и ограничениях нас очень расстроила, — прокомментировала новые изменения и. о. директора Большого театра кукол Анжела Купец. — Последнее время театр и так работал в непростых условиях, но, по крайней мере, нас не ограничивали в выборе репертуара. Сейчас же нас поставили в очень жесткую ситуацию: основной наш репертуар — это детский. Но нам еще повезло, в отличие от других детских театров, которым с 4 декабря по 10 января 2021 года придется полностью приостановить показ спектаклей. БТК — театр, в котором, к счастью, есть репертуар и для взрослой аудитории. Так что в ближайшее время мы «трансформируемся» только во «взрослый театр».

Напомним, детям закрывают доступ в театры уже с 4 декабря, а полный музыкально-драматический локдаун начнется с 30-го числа. В БТК пояснили, что сейчас оперативно меняют репертуарную афишу на декабрь и январь. «Мы конечно устали от постоянных изменений в расписании, устали срывать обещания и чужие вечера, устали от постоянных изменений в материале для работы, — говорят в театре. — Но сейчас такое время, и мы должны быть пластичнее, живее, добрее и быстро реагировать на все нововведения и требования времени, соблюдая все санитарные меры и ограничения».

Множество мероприятий на праздники значились в программе ТЮЗа имени Брянцева.

«Самая серьезная проблема сейчас для всего города накануне празднования Нового года — это то, что с 4 декабря действует запрет на показ детских спектаклей, — прокомментировала решение властей директор театра Светлана Лаврецова. — Нам заказывали специально постоянные наши зрители новогодние представления с персонажами сказок в фойе, с Дедом Морозом, Снегурочкой, и подарок от Деда Мороза — премьера нового спектакля! У нас выкуплено очень давно большое количество билетов на спектакли 6+ и 12+, и сейчас мы будем вести переговоры с операторами о возможности перевода их в ваучеры, чтобы люди могли воспользоваться ими после снятия запретов и ограничений. До 30 декабря будем играть только спектакли для молодежи и взрослых. Но это решение мне непонятно, ведь везде, по всем телеканалам, говорят, что как раз дети болеют меньше всего, кроме того — дети лишаются праздника, долгожданной встречи с новогодней сказкой с Дедом Морозом и Снегурочкой и нашей новогодней премьеры. Мне непонятны мотивы принятых решений, и я уверена, что это неправильно. Я думаю, что родители будут очень недовольны, тем более что все театры сейчас соблюдают все меры безопасности и санитарные нормы, все запаслись специальными средствами для дезинфекции, каждому зрителю на входе измеряется температура. Постоянная уборка и проветривание помещений! Уверена, что руководители театров будут обращаться к руководству города с ходатайством о пересмотре этого решения».



Светлана Лаврецова подчеркнула, что театр куда безопаснее общественного транспорта и в ТЮЗе не было случаев заражения сотрудников с сентября.

«Ущерб театру будет нанесен очень серьезный, — уверена она. — Не секрет, что артисты зарабатывают свои основные гонорары во время детских каникул, когда спрос на посещение детских спектаклей повышается. Соразмерен этому и заработок театра в целом — из этих денег сотрудникам выплачиваются премии. Если у Москвы есть возможность компенсировать театрам выбывающие доходы, то в нашем городе такой возможности нет».

По иронии судьбы, как раз сегодня в театре стартует фестиваль «Радуга», на который приехали артисты со всей страны, и продажа билетов в ограниченном объеме уже сама по себе вызвала сожаление — не говоря о новых ужесточениях.

«Эти меры — бездумное уничтожение театра и культуры нашего великого города!» — уверена директор.



Грядущие финансовые проблемы беспокоят и директора театра «Мастерская» Михаила Барсегова. «В отсутствие мер компенсационно-финансового характера отмена традиционных пред- и постновогодних спектаклей приведёт к существенному снижению доходов театра в январе, что, в свою очередь, весьма чувствительно скажется на уровне зарплат всех сотрудников театра, а также затруднит выполнение "майских» указов"», — прокомментировал он новые меры.



Среди тех, кто также согласился оперативно прокомментировать решение властей, — директор Театра имени Ленсовета Валерий Градковский. «Полагаю, что с учетом растущей динамики количества заболевающих коронавирусом предпринимаемые правительством меры оправданны, — признал он. — Безусловно, что в период выходных и праздничных дней вероятность всплеска показателей заболеваемости очень вероятна. Тем более мы видим, что достаточно большое количество людей на улице легкомысленно относятся к мерам предосторожности. Уверен, что необходимость этих ограничений тщательно продуманна и взвешенна. Что касается непосредственно театров, то я должен сказать, что поддержка государственных театров в виде субсидии на выполнение государственного задания сохраняется. Показатели выполнения корректируются правительством с поправкой на отменённые по объективным причинам спектакли. Уверен, что будут приняты и дополнительные меры по поддержке с учётом недополученных доходов вследствие отмены спектаклей. В любом случае, приоритетом в таких сложных решениях является здоровье людей».

Директор пообещал идти навстречу тем зрителям, которые пожелают получить деньги назад, но сообщил о планах театра рассмотреть возможность переноса спектаклей на другие даты.

В Русском музее к собственному закрытию отнеслись также смиренно — и даже попытались сгладить горечь расставания.

«Русский музей продолжит работу онлайн на официальном сайте и в социальных сетях, — прокомментировали там. — Наши посетители увидят новые видеоэкскурсии по выставкам, открытие которых запланировано до конца 2020 года, — «Александр Бенуа», «Ученье — свет! Книгоиздательский и просветительский плакат из собрания Русского музея», «Художественное наследие семьи Клодтов».

В Комитете по культуре на вопрос корреспондента «Фонтанки», как городские власти собираются компенсировать затраты своим подведомственным учреждениям, ответили с готовностью: механизм уже отработан. Вот только новогодние праздники будут отнесены к бюджету 2021 года (даже 31 декабря).

«Конечно, мы будем делать расчет компенсации выпадающих доходов, — заверил «Фонтанку» Федор Болтин. — Механизм есть, вопрос определения объемов этих выпадающих доходов и учреждений, которые нуждаются в этой компенсации для стабильной работы. Как это было сделано: у нас есть учреждения, которые работают с хорошей доходностью, у которых есть свои собственные доходы, позволяющие покрыть выпадающие доходы. Есть учреждения — как, допустим, тот же БКЗ, — фактически они являются арендной площадкой, и у них больше 200 человек в штате. Если они не получают арендную плату, то понятно, что им необходимы дополнительные субсидии на покрытие. И задачей комитета будет: первое — определить объем выпадающих доходов и второе — определить учреждения, которые нуждаются в этой поддержке. Бюджет комитета по культуре на следующий год прогнозно увеличен в проекте бюджета, поэтому это будет первостепенной нашей задачей».

На уточняющий вопрос нашего корреспондента в отношении негосударственных театров Болтин сказал, что те будут поддержаны субсидиями. «Будет объявлен отдельный конкурс?» — поинтересовалась «Фонтанка». «Не отдельный, а наш традиционный», — уточнил чиновник. На замечание журналиста о том, что до того конкурса еще нужно жить и жить, а потери театры понесут уже сейчас, в комитете ответили: «Значит, будем с ними максимально работать в рамках первой комиссии. Радует одно — бюджет комитета по ряду статей увеличен, поэтому у нас есть определенный запас прочности на это».



Едва ли не единственные, кого новое постановление городского правительства пока не огорчило, — это сотрудники кинотеатров и зрители: их работу на новогодние праздники не запретили. По крайней мере, пока. Дело за малым: чтобы в них было, что смотреть, в условиях, когда мировые лидеры кинопроизводства переносят свои премьеры до более денежных времен.

Алина Циопа, Алена Палатченко, Наталья Эфендиева,

«Фонтанка.ру»

