Группа «Мельница» привезет в Петербург новые «Рукописи»

Скандал вокруг петербургского концерта Басты внес порцию хаоса и в без того непростую концертную жизнь города. Новая пачка ограничений вступает в силу с 4 декабря, но еще есть шансы забыть о мирской суете под чарующие напевы Хелависы. 4 декабря в клубе «А2» группа «Мельница» — надеемся — сыграет свой долгожданный концерт под названием «Рукописи». Именно так называется сингл, который коллектив представил в октябре (16+).

Группа «Мельница», которая уже чуть более 20 лет ведет свою творческую историю, до сих остается едва ли не единственной большой фолк-рок-группой России. Песни про дорогу сна или ночную кобылу все слышали хотя бы раз в жизни, а вокал Натальи О’Шей узнаваем всегда. А всем тем, кто не согласен с написанным выше, рекомендуем посмотреть концерт «Мельница 2.0» , который состоялся в октябре прошлого года в столичном Crocus City Hall — площадке на 7 тысяч человек.

Огромная площадка, тысячи человек, все стоят без масок и слушают не рэп новой школы, а песни под арфу и флейту. Сейчас, в 2020-м, от всего этого остались только песни — на петербургском концерте не будет толп людей, не будет танцпола, зато точно будут маски, перчатки и санитайзеры. Но даже в таком формате музыка найдет пути в сердца. Если не вмешаются запреты.



«Мельница» — московская фолк-рок-группа, основанная в 1999 году. Вокалистка, арфистка и основной автор песен — Наталья О’Шей (Хелависа). Всероссийская популярность пришла к коллективу в 2005 году, когда на «Нашем радио» появилась песня «Ночная кобыла». Благодаря слаженному голосованию фанатов композиция попала в топ хит-парада радиостанции.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

