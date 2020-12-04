Пришли в бар — отхватили весь клуб. Роспотребнадзор закрыл «А2» задним числом

К 99-страничному делу санврачи приложили два датированных 28 ноября протокола о временном запрете деятельности до рассмотрения дела судом. Первый для «А2» сюрпризом не стал — в день концерта Роспотребнадзор объявил о закрытии бара № 4. Санврачи и сопровождающие чиновники провели за стойкой достаточно долго в поисках нарушений.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, петербургский Роспотребнадзор направил в Петроградский суд материалы о нарушении клубом «А2» санэпиднорм на концерте «Чиж & Co».

Рейд чиновников и Роспотребнадзора на концерте «Чиж & Co» 28 ноября получил неожиданное продолжение. Владельцы клуба «А2» постфактум узнали о закрытии заведения.

Под протоколом о закрытии бара подписалась гендиректор клуба Альбина Агузарова. Под ним же стоит ее рукописная отметка о несогласии с нарушениями. Бар опечатали в тот же вечер, и он все эти дни не работал.

Второй протокол, тоже датированный днем концерта, посвящен временному запрету на работу целого клуба.

«Время фактического прекращения эксплуатации — 23 часа 55 минут 28 ноября», — говорится в протоколе.

Несмотря на почти одинаковое время в двух протоколах, во втором отсутствуют подписи и объяснение Альбины Агузаровой.

«При нас этот протокол не составляли, о временном закрытии клуба не уведомляли и, в отличие от бара, ничего не опечатывали, — сообщили «Фонтанке» в «А2». — Этот протокол составлен, очевидно, позже, без нашего участия».

Оба протокола подписала специалист Роспотребнадзора Ирина Загорская. На вопросы «Фонтанки» она отказалась отвечать.

Тишайшее закрытие «А2» имело далеко идущие последствия. Комитет культуры отказал клубу в согласовании концерта «Мельницы» 4 декабря. В ведомстве признают, что при отказе ссылались на информацию Роспотребнадзора.