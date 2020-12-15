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Минпромторг: Предпосылок для роста цен на базовые продукты нет

Министерство промышленности и торговли РФ считает, что фиксация цен не произойдет за счет подорожания других товаров.

«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — заявил 15 декабря заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире «России 24».

В ведомстве уже отметили, что проводят «предиктивную аналитику» стоимости продуктов, а ФАС возьмет на контроль случаи повышения цен. Премьер Михаил Мишустин сегодня подписал постановление для стабилизации цен.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне.

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Комментарии (7)

dedmoroz_5e4d8827384c2
есть, данное срочное соглашение и есть предпосылка роста цены, способы борьбы с картелями совсем иные
isaon
Катимся по венесуэльским рельсам.
260551481
Предпосылок для роста цен на базовые продукты нет, рост цен будет без предпосылок.
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