Минпромторг: Предпосылок для роста цен на базовые продукты нет

Министерство промышленности и торговли РФ считает, что фиксация цен не произойдет за счет подорожания других товаров.



«Наша задача — внимательно отследить, чтобы фиксация цен не повлияла и не произошла за счет повышения цен на другие социально значимые товары для населения, но и предпосылок для этого никаких нет», — заявил 15 декабря заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире «России 24».

В ведомстве уже отметили, что проводят «предиктивную аналитику» стоимости продуктов, а ФАС возьмет на контроль случаи повышения цен. Премьер Михаил Мишустин сегодня подписал постановление для стабилизации цен.