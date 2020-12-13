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«Голос Кремля» Евгений Хорошевцев умер после лечения COVID-19

Народный артист РФ, диктор Евгений Хорошевцев умер от осложнений после коронавируса. Об этом 13 декабря сообщила ТАСС его вдова Елена Стружкина.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12-го числа. <...> У него масса заболеваний», — сказала собеседница агентства.

Евгений Хорошевцев — российский актер, телеведущий, диктор, народный артист России. С 1968 года был режиссёром Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации вместе с Юрием Левитаном. С 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 года — ведущий парадов Победы, международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Ранее соболезнования близким Хорошевцева принёс Владимир Путин.

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Комментарии (9)

Мойше
От заголовка так и веет "оптимизьмом".
firma
В 76 лет, ещё бы жить и жить.
lamer
Многих хороших людей в этом году и прошлом потеряли. Вечная вам память.
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