Не стало «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева. Владимир Путин выразил соболезнования близким диктора

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актёра и диктора Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Слова президента передал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом» Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — приводит цитату РИА Новости.



Песков также напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана.

