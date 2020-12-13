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Не стало «голоса Кремля» Евгения Хорошевцева. Владимир Путин выразил соболезнования близким диктора

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского актёра и диктора Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Слова президента передал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом» Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — приводит цитату РИА Новости.

Песков также напомнил, что Хорошевцев был учеником знаменитого диктора Юрия Левитана.

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Комментарии (3)

Skazochny
Делу тоже пора собираться
COVID-2036
дедушка умер, а дело живет. лучше бы было наоборот
Эрик Дрейван
Безруков с Галкиным осилят.
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