Наследница авторских прав на Зайца и Волка из «Ну, погоди!» требует изъять персонажей из гражданского оборота. Она направила досудебную претензию

Дочь российского художника Светозара Русакова, автора изображений Волка и Зайца из «Ну погоди!» и множества других мультипликационных персонажей, требует незамедлительно прекратить использование и ввод в оборот созданных ее отцом героев, расторгнуть все действующие договоры и выплатить ей 45 млн рублей за нарушение исключительных прав.
В конце ноября единственная наследница направила досудебную претензию в адрес ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм», благотворительный фонд поддержки анимации, АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», десяток других компаний и Министерство культуры РФ. Копия документа оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря.
По словам Ирины Русаковой, в июне 2003 года ее отец подписал лицензионный договор с правопреемником советской студии «Союзмультфильм» и передал киностудии право использовать персонажей Волка и Зайца на этикетах для производства и распространения детских парфюмерных изделий за 20,7 тыс. долларов.
В марте 2006-го художник заключил другой договор, согласно которому ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» должен был выплачивать ему лицензионные платежи за использование персонажей в мультфильмах. Однако в начале 2007-го договор действовать перестал. Никаких других соглашений автор не подписывал. Как утверждает Ирина Русакова, с тех пор изображения персонажей используются на «бездоговорной основе». Кроме того, по ее словам, киностудия стала вырезать фамилию художника из титров.
В октябре в СМИ была опубликована информация о том, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с создателями советской версии «Ну, погоди!» для урегулирования вопросов выплаты авторских гонораров и сохранения авторского наследия. Тогда, как сообщало ТАСС, председатель правления компании Юлиана Слащева подчеркнула, что директор студии Борис Машков постоянно созванивается с дочерью Светозара Русакова и что права на образы персонажей принадлежат киностудии. Однако Ирина Русакова назвала информацию недействительной.
«Ни сам Светозар Кузьмич Русаков, ни его наследники начиная с 1 января 2007 года не передавали прав на использование вышеуказанных персонажей (для изготовления товаров, оказания услуг, переработки персонажей с целью создания ремейка мультфильма «Ну, погоди!», а также вещанию по телевидению)», – сообщила наследница. Она также заявила о необходимость изъятия персонажей из гражданского оборота на территории РФ. На выполнение требований у получателей претензии будет 30 дней.
Напомним, в середине сентября студия «Союзмультфильм» представила новый образ Волка и сообщила, что главный герой больше не будет курить и заговорит голосом Гарика Харламова. Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками мультипликационного фильма, комментируя такие изменения признался, что готов бы был заплатить «Союзмультфильму», только чтобы с персонажами «не делали ничего». Он посоветовал аниматорам «придумать собственные образы», а не осовременивать старые.
В октябре стало известно, что Заяц в новом «Ну, погоди!» получил голос шоумена и стал «мальчиком-хорошистом».
Сейчас студия планирует снять полнометражный нерисованный фильм про Чебурашку не меньше чем за 600 миллионов рублей. Тем временем классический «Чебурашка», как и другие мультфильмы «Золотой коллекции», исчез с YouTube-канала студии и появился на видеосервисе Premier.
На прошедшей неделе представители студии рассказали «Фонтанке», что в декабре выйдет новогодняя 3D-короткометражка о Чебурашке и Крокодиле Гене. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.