Наследница авторских прав на Зайца и Волка из «Ну, погоди!» требует изъять персонажей из гражданского оборота. Она направила досудебную претензию

Дочь российского художника Светозара Русакова, автора изображений Волка и Зайца из «Ну погоди!» и множества других мультипликационных персонажей, требует незамедлительно прекратить использование и ввод в оборот созданных ее отцом героев, расторгнуть все действующие договоры и выплатить ей 45 млн рублей за нарушение исключительных прав. В конце ноября единственная наследница направила досудебную претензию в адрес ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм», благотворительный фонд поддержки анимации, АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», десяток других компаний и Министерство культуры РФ. Копия документа оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря.

По словам Ирины Русаковой, в июне 2003 года ее отец подписал лицензионный договор с правопреемником советской студии «Союзмультфильм» и передал киностудии право использовать персонажей Волка и Зайца на этикетах для производства и распространения детских парфюмерных изделий за 20,7 тыс. долларов. В марте 2006-го художник заключил другой договор, согласно которому ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» должен был выплачивать ему лицензионные платежи за использование персонажей в мультфильмах. Однако в начале 2007-го договор действовать перестал. Никаких других соглашений автор не подписывал. Как утверждает Ирина Русакова, с тех пор изображения персонажей используются на «бездоговорной основе». Кроме того, по ее словам, киностудия стала вырезать фамилию художника из титров. В октябре в СМИ была опубликована информация о том, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с создателями советской версии «Ну, погоди!» для урегулирования вопросов выплаты авторских гонораров и сохранения авторского наследия. Тогда, как сообщало ТАСС, председатель правления компании Юлиана Слащева подчеркнула, что директор студии Борис Машков постоянно созванивается с дочерью Светозара Русакова и что права на образы персонажей принадлежат киностудии. Однако Ирина Русакова назвала информацию недействительной.