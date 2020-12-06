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Наследница авторских прав на Зайца и Волка из «Ну, погоди!» требует изъять персонажей из гражданского оборота. Она направила досудебную претензию

Дочь российского художника Светозара Русакова, автора изображений Волка и Зайца из «Ну погоди!» и множества других мультипликационных персонажей, требует незамедлительно прекратить использование и ввод в оборот созданных ее отцом героев, расторгнуть все действующие договоры и выплатить ей 45 млн рублей за нарушение исключительных прав.

В конце ноября единственная наследница направила досудебную претензию в адрес ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм», благотворительный фонд поддержки анимации, АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», десяток других компаний и Министерство культуры РФ. Копия документа оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря.

По словам Ирины Русаковой, в июне 2003 года ее отец подписал лицензионный договор с правопреемником советской студии «Союзмультфильм» и передал киностудии право использовать персонажей Волка и Зайца на этикетах для производства и распространения детских парфюмерных изделий за 20,7 тыс. долларов.

В марте 2006-го художник заключил другой договор, согласно которому ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» должен был выплачивать ему лицензионные платежи за использование персонажей в мультфильмах. Однако в начале 2007-го договор действовать перестал. Никаких других соглашений автор не подписывал. Как утверждает Ирина Русакова, с тех пор изображения персонажей используются на «бездоговорной основе». Кроме того, по ее словам, киностудия стала вырезать фамилию художника из титров.

В октябре в СМИ была опубликована информация о том, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с создателями советской версии «Ну, погоди!» для урегулирования вопросов выплаты авторских гонораров и сохранения авторского наследия. Тогда, как сообщало ТАСС, председатель правления компании Юлиана Слащева подчеркнула, что директор студии Борис Машков постоянно созванивается с дочерью Светозара Русакова и что права на образы персонажей принадлежат киностудии. Однако Ирина Русакова назвала информацию недействительной.

«Ни сам Светозар Кузьмич Русаков, ни его наследники начиная с 1 января 2007 года не передавали прав на использование вышеуказанных персонажей (для изготовления товаров, оказания услуг, переработки персонажей с целью создания ремейка мультфильма «Ну, погоди!», а также вещанию по телевидению)», – сообщила наследница. Она также заявила о необходимость изъятия персонажей из гражданского оборота на территории РФ. На выполнение требований у получателей претензии будет 30 дней.

Напомним, в середине сентября студия «Союзмультфильм» представила новый образ Волка и сообщила, что главный герой больше не будет курить и заговорит голосом Гарика Харламова. Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками мультипликационного фильма, комментируя такие изменения признался, что готов бы был заплатить «Союзмультфильму», только чтобы с персонажами «не делали ничего». Он посоветовал аниматорам «придумать собственные образы», а не осовременивать старые.

В октябре стало известно, что Заяц в новом «Ну, погоди!» получил голос шоумена и стал «мальчиком-хорошистом».

Сейчас студия планирует снять полнометражный нерисованный фильм про Чебурашку не меньше чем за 600 миллионов рублей. Тем временем классический «Чебурашка», как и другие мультфильмы «Золотой коллекции», исчез с YouTube-канала студии и появился на видеосервисе Premier.

На прошедшей неделе представители студии рассказали «Фонтанке», что в декабре выйдет новогодняя 3D-короткометражка о Чебурашке и Крокодиле Гене. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.

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Комментарии (15)

Алекс64
Дурочка! Вместо того,чтобы договориться, пошла на принцип. Ну и что. Они перестанут показывать. Она перестанет получать. А у нас всех куча записей с 90х. И мы с радостью их посмотрим с внуками и даже с правнуками!
e1wings
Разве Русаков рисовал персонажей не в рабочее время, не за зарплату, которую платит Союзмультфильм? Даже если тогдашний трудовой договор и не оговаривал права интеллектуальной собственности, то это не означает, что у наследников эти права возникли. С какой радости его дочь вообще претендует на что-то?
260409351
Волк не будет курить, наверное, он должен вести здоровый образ жизни и прогуливаться с зайцем на социальной дистанции и в маске.
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