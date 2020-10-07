С YouTube исчезает классика анимации от «Карлсона» до «Чебурашки». «Союзмультфильм» заключил контракт с платной видеоплатформой
«Союзмультфильм» удалил со своего официального канала на YouTube популярные мультики «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и сотни других. Внимание на это обратила «Национальная служба новостей». Сейчас на странице YouTube пользователь может посмотреть только новые проекты студии, например, серии обновлённого «Простоквашино». Среди оставшихся советских картин — первый мультфильм, выпущенный в 1936 году, «В Африке жарко», «Красная шапочка» 1937 года и «Дядя Стёпа» 1938 года.
Недавно студия заключила контракт с видеосервисом Premier. Как в августе писал ТАСС, онлайн-кинотеатр приобрёл права на показ больше 76% всей библиотеки студии, включая мультфильмы «Золотой коллекции». Информация о том, что теперь советские мультики можно посмотреть эксклюзивно на этой площадке, 6 октября появилась в социальных сетях Premier.
Напомним, в сентябре 2020 года «Союзмультфильм» показал новый образ Волка из новых серий «Ну, погоди» — персонаж «поменял гардероб» и бросил курить. Также минувшим летом студия начала работу над сериалом на основе мультфильма «Умка».