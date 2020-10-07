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07.10.2020 13:10
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С YouTube исчезает классика анимации от «Карлсона» до «Чебурашки». «Союзмультфильм» заключил контракт с платной видеоплатформой

«Союзмультфильм» удалил со своего официального канала на YouTube популярные мультики «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Веселая карусель» и сотни других. Внимание на это обратила «Национальная служба новостей». Сейчас на странице YouTube пользователь может посмотреть только новые проекты студии, например, серии обновлённого «Простоквашино». Среди оставшихся советских картин — первый мультфильм, выпущенный в 1936 году, «В Африке жарко», «Красная шапочка» 1937 года и «Дядя Стёпа» 1938 года.

Недавно студия заключила контракт с видеосервисом Premier. Как в августе писал ТАСС, онлайн-кинотеатр приобрёл права на показ больше 76% всей библиотеки студии, включая мультфильмы «Золотой коллекции». Информация о том, что теперь советские мультики можно посмотреть эксклюзивно на этой площадке, 6 октября появилась в социальных сетях Premier.

Напомним, в сентябре 2020 года «Союзмультфильм» показал новый образ Волка из новых серий «Ну, погоди» — персонаж «поменял гардероб» и бросил курить. Также минувшим летом студия начала работу над сериалом на основе мультфильма «Умка».

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Комментарии (12)

Alex000
Как-то фиолетово. Исчезли и исчезли, не нужно.
Brandora
Да и пофиг. Кто-то вырос и всю жизнь прожил, не зная приключений Петсона и Финдуса, и то ничего. Без нафталиновых мультиков тем более можно прожить.
FontankaReader
А классно же - присвоить продукцию, созданную на общенародном предприятии на народные же деньги.
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