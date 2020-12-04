«Союзмультфильм» выпускает новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Гене с песней Агутина

«Союзмультфильм» в декабре 2020 года представит новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Как 4 декабря рассказали «Фонтанке» представители студии, 3D короткометражка длится 6 минут. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актёр Леонид Ярмольник.

В серии прозвучит песня, которую написал Леонид Агутин. Как пояснил он сам, придумать её удалось очень быстро, буквально за 15 минут. «Видимо, вот это тепло в душе, ещё «шаинское» такое тепло, осталось. И там себе теплилось. Мне не нужно было повторять, может быть, буквально одним инструментом такую ностальгическую темку внутри музыки собирали, так немножко намекая на старую песню из мультфильма», — приводят слова Агутина в «Союзмультфильме».

Сообщается, что героев отрисовали уже после озвучания: актёры сами задавали темп действия и находили интонации для персонажей «вслепую», без опоры на изображение.

Напомним, что в декабре 2019 года «Союзмультфильм» выпустил мультфильм про медвежонка Умку. По сюжету, герой оказывается «в огромной шумной берлоге» порта, откуда попадает на праздник к своему другу-мальчику — в качестве новогоднего подарка. «Колыбельную медведицы» в выпуске перепела Лариса Долина. А в июле 2020 года стало известно о том, что история «Умки» должна стать сериалом.



Сейчас студия работает над перезапуском классического «Ну, погоди!». Уже утверждены образы Волка, которого озвучит актёр Гарик Харламов, и Зайца, получившего голос шоумена Дмитрия Хрусталёва. Человека, которому предстоит стать актёром озвучания и говорить за героя Котёнка, до 16 декабря выбирают при помощи конкурса в социальных сетях. Желающим нужно записать несколько фраз и выложить ролик под тематическим хэштегом.

