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«Союзмультфильм» ищет Котенка. Кастинг среди желающих озвучить нового героя «Ну, погоди!» пройдёт в соцсетях

«Союзмультфильм» ищет актера, который озвучит Котёнка в обновлённом «Ну, погоди!» при помощи кастинга в социальных сетях. От этом 19 ноября сообщили представители студии.

В конкурсе может поучаствовать любой желающий старше шести лет. Для этого достаточно записать на видео одну или несколько фраз героя и выложить ролик под хэштегом #ХочувНуПогоди во «ВКонтакте» или же в Instagram. Текст, который нужно произнести, выложен в паблике «Союзмультфильма». Работы принимаются до 16 декабря.

Описывая характер Котёнка, в студии отметили, что он обладает талантом «оказываться не в том месте и не в то время». Образ персонажа пока что находится в разработке. Причем внешность персонажа может быть впоследствии скорректирована по итогам отбора голосов.

Создатели нового «Ну, погоди!» уже разработали образы Зайца, которого озвучит шоумен Дмитрий Хрусталёв, и Волка, голосом которого станет Гарик Харламов. От классических прототипов персонажей отличают новые костюмы и черты характера. Так, Волк в современном варианте лишился привычки курить.

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Комментарии (1)

victor_k
Ни хрена у вас не выйдет с этим новым "Ну, погоди".
Никто эту %6@Hь смотреть не будет - потому что у вас вместо головы совсем другая часть тела, и из неё же растут ваши руки.
Всё, на что вы способны - это шустро разворовывать наследие предков, созданное не вами.
Начиная от нефтегазовых скважин и кончая брендами советских мультфильмов.
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