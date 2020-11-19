«Союзмультфильм» ищет актера, который озвучит Котёнка в обновлённом «Ну, погоди!» при помощи кастинга в социальных сетях. От этом 19 ноября сообщили представители студии.



В конкурсе может поучаствовать любой желающий старше шести лет. Для этого достаточно записать на видео одну или несколько фраз героя и выложить ролик под хэштегом #ХочувНуПогоди во «ВКонтакте» или же в Instagram. Текст, который нужно произнести, выложен в паблике «Союзмультфильма». Работы принимаются до 16 декабря.