Посмотрите, как выглядит волк в новых сериях «Ну, погоди!». У него отобрали сигарету и дали голос Гарика Харламова

«Союзмультфильм» утвердил образ волка в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Как 15 сентября сообщили «Фонтанке» в студии, визуальный образ героя будет отличаться от классического: персонаж «поменял гардероб» и бросил курить. С сигаретой на экране больше его не покажут. На изображении, предоставленном «Союзмультфильмом», волк одет в спортивные штаны и майку, на ногах — белые кроссовки, а в качестве аксессуара — наручные часы. В обновлённых сериях персонаж заговорит голосом актёра Гарика Харламова.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, шоумена на озвучание утвердили, потому что у него «яркий, харизматичный тембр, стопроцентная узнаваемость как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительный комедийный дар».

По словам самого Харламова, чьи слова приводят в студии, большая часть комичных ситуаций в мультфильме будет построена «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои». Из-за того, что в мультфильме нет диалогов, ему приходится особенно отрабатывать «отдельные, но очень запоминающиеся реплики».