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15.09.2020 11:41
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Посмотрите, как выглядит волк в новых сериях «Ну, погоди!». У него отобрали сигарету и дали голос Гарика Харламова

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«Союзмультфильм» утвердил образ волка в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Как 15 сентября сообщили «Фонтанке» в студии, визуальный образ героя будет отличаться от классического: персонаж «поменял гардероб» и бросил курить. С сигаретой на экране больше его не покажут. На изображении, предоставленном «Союзмультфильмом», волк одет в спортивные штаны и майку, на ногах — белые кроссовки, а в качестве аксессуара — наручные часы. В обновлённых сериях персонаж заговорит голосом актёра Гарика Харламова.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, шоумена на озвучание утвердили, потому что у него «яркий, харизматичный тембр, стопроцентная узнаваемость как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительный комедийный дар».

По словам самого Харламова, чьи слова приводят в студии, большая часть комичных ситуаций в мультфильме будет построена «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои». Из-за того, что в мультфильме нет диалогов, ему приходится особенно отрабатывать «отдельные, но очень запоминающиеся реплики».

Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»

Первую серию нового «Ну, погоди!» зрители увидят зимой 2020 года. Планируется, что в ближайшее время выйдет 52 эпизода.

В июне создатели уже показали некоторых других героев. На экране появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. В студии не скрывают, что их создание инициировал один из российских курортов, выступающий партнёром всего проекта. По утверждению представителей «Союзмультфильма», новый «Ну, погоди!» — не прямое продолжение советской классики, а «актуальное прочтение истории».

В июле стало известно, что «Союзмультфильм» начал производство «Умки»: художники продумали типажи и характеры персонажей. Активная работа с «золотой коллекцией» стартовала в 2018 года. Именно с тех пор выходит продолжение «Простоквашино».

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Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»

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Комментарии (21)

kuk-vasyusha
полная лажа
261738921
убейтесь об стену
bobanya1
а почему косуля Уля, а барсук - Тим? непорядок!!! по логике берем три последних буквы породы и получается самое оно!!!
тихоооо в лесуууу, только не спит барсуууук, снится ему косуля и волк, вот и не спит барсуууук ))))
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