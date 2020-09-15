Посмотрите, как выглядит волк в новых сериях «Ну, погоди!». У него отобрали сигарету и дали голос Гарика Харламова
Голосуем - нравится или нет?
«Союзмультфильм» утвердил образ волка в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Как 15 сентября сообщили «Фонтанке» в студии, визуальный образ героя будет отличаться от классического: персонаж «поменял гардероб» и бросил курить. С сигаретой на экране больше его не покажут. На изображении, предоставленном «Союзмультфильмом», волк одет в спортивные штаны и майку, на ногах — белые кроссовки, а в качестве аксессуара — наручные часы. В обновлённых сериях персонаж заговорит голосом актёра Гарика Харламова.
Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, шоумена на озвучание утвердили, потому что у него «яркий, харизматичный тембр, стопроцентная узнаваемость как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительный комедийный дар».
По словам самого Харламова, чьи слова приводят в студии, большая часть комичных ситуаций в мультфильме будет построена «на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои». Из-за того, что в мультфильме нет диалогов, ему приходится особенно отрабатывать «отдельные, но очень запоминающиеся реплики».
Первую серию нового «Ну, погоди!» зрители увидят зимой 2020 года. Планируется, что в ближайшее время выйдет 52 эпизода.
В июне создатели уже показали некоторых других героев. На экране появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. В студии не скрывают, что их создание инициировал один из российских курортов, выступающий партнёром всего проекта. По утверждению представителей «Союзмультфильма», новый «Ну, погоди!» — не прямое продолжение советской классики, а «актуальное прочтение истории».
В июле стало известно, что «Союзмультфильм» начал производство «Умки»: художники продумали типажи и характеры персонажей. Активная работа с «золотой коллекцией» стартовала в 2018 года. Именно с тех пор выходит продолжение «Простоквашино».