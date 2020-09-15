«Заплатил бы из своих денег, чтобы не делали ничего». Создатель «Ну, погоди!» высказался об обновлённом образе Волка

«С самого первого сценария, который, кстати, у меня есть, были заложены образы Волка, Зайца и другие образы. /.../ Оставьте это, придумайте своих персонажей и играйте с ним сколько хотите. Они даже нас не позвали. Может, мы с [Александром] Курляндским могли бы что-то сделать. И кроме всего прочего, они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына [Аркадия] Хайта… Забирают все права навечно», — сказал он и добавил, что «ту сумму, которую предлагают, заплатил бы из своих денег, только чтобы они не делали ничего».

Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками «Ну, погоди!», раскритиковал образ Волка, придуманный «Союзмультфильмом» для новых серий. «По-моему, это чудовищно», — заявил он 15 сентября в беседе с изданием «Подъём».

«Мы отказываемся подписывать договор этот: он абсолютно кабальный и унизительный», — добавил Феликс Кандель.



Образ волка студия «Союзмультфильм» представила утром 15 сентября и сообщила, что главный герой больше не будет курить и заговорит голосом Гарика Харламова.



Оригинальные сценарии одного из самых популярных мультсериалов в Советском Союзе «Ну, погоди!» Феликс Кандель разрабатывал совместно с писателями и драматургами Александром Курляндским и Аркадием Хайтом.



Высказываясь о других проектах «Союзмультфильма», Кандель сравнил уровень юмора в уже обновлённом «Простоквашино», выпуски которого выходят с 2018 года, с шутками Евгения Петросяна и его коллег.



Против осовременивания дяди Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика ранее неоднократно выступал детский писатель и создатель вселенной Простоквашино Эдуард Успенский. Он заявлял, что новые серии снимаются без его согласия и что он был готов обратиться в суд с иском о защите авторских прав.



Взяв курс на работу с «золотой коллекцией», «Союзмультфильм» решил снять продолжение «Умки», а также задумывался о работе с Кешей из «Возвращения блудного попугая» и, возможно, с «Малышом и Карлсоном».

