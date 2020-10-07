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07.10.2020 13:56
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Чебурашка вырастет до полного метра — герой появится в нерисованном фильме с помощью компьютерной графики

«Союзмультфильм» планирует снять полнометражный нерисованный фильм про Чебурашку. По данным «Коммерсанта», проект будет реализован совместно со студией Yellow, Black and White (она также обеспечит финансирование) и телеканалами «Россия 1» и СТС. Бюджет картины составит не меньше 600 миллионов рублей.

Большеухий герой появится в фильме лично — на помощь придет компьютерная графика. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, права на литературную основу истории были получены у семьи Эдуарда Успенского студией год назад. Съемки планируются в 2021 году, а выход в прокат — в 2022-м.

Проект про Чебурашку станет первым полнометражным для «Союзмультфильма». Среди других новинок, которые в будущем увидят зрители, — обновлённый сериал «Ну, погоди!». У главного героя Волка отобрали сигарету и изменили его образ. Персонаж заговорит голосом Гарика Харламова.

Также сегодня стало известно, что «Союзмультфильм» изымает со своего YouTube-канала советскую классику анимации.

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Комментарии (4)

ash364
Лучше, чем "ААА! Крокодил в ванной!" уже не будет ;-)
a.159753123
Оставьте в покое классику! Ведь всё только ПОРТЯТ, до чего кривые руки доходят! Своё придумывайте, руко.опы!
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