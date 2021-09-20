Невиданный зверек Чебурашка приедет в Сочи из далекой страны в посылке с апельсинами. Главного героя сделают с помощью компьютерных технологий. Остальных персонажей сыграют актеры. Уже известно, что Сергей Гармаш исполнит роль Гены, который в полном метре станет «не совсем крокодилом».

В Сочи начали снимать художественный фильм про Чебурашку. Как сообщает 19 сентября пресс-служба «Союзмультфильма», съемки проходят в сочинском парке «Дендрарий», санатории «Орджоникидзе» и на морской набережной. По мнению авторов кино, эти локации вполне подходят для возвращения зрителей в мир советского детства.

«Что случится, если удивительным образом Чебурашка попадет в маленький город у моря и встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит удивительный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей?» — заманивает синопсис фильма.



На втором этапе съемочная группа переместится в Кисловодск и Пятигорск, а закончит работу в Москве.



Как сообщала ранее «Фонтанка», проект будет реализован студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС. Недавно к ним присоединилась стриминг-платформа START. Бюджет картины составит не меньше 600 миллионов рублей.



Права на литературную основу истории были получены у семьи Эдуарда Успенского студией еще в 2019 году. Сценарий «Чебурашки» писали авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссёр картины — Дмитрий Дьяченко («О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Предполагается, что фильм выйдет на экраны 1 января 2023 года.

