«Чебурашка» еще не весь. Создатели блокбастера рассказали, что будет дальше

Создатели суперуспешного фильма «Чебурашка», собравшего три миллиарда рублей всего за 9 дней проката, рассказали, что у них есть планы превратить его во франшизу. Об этом генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк рассказал изданию «Бюллетень кинопрокатчика» 10 января.



При этом продюсер добавил, что пока никакой конкретики сказать не может.



«Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории, — рассказал он о «рецепте» успеха «Чебурашки». — Мы попали в ее запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино [в прокате], наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее».

