Чебурашка с зубами: знаменитый мультипликационный герой вырабатывает характер

Фото: Скриншот трейлера /YouTube Поделиться Поделиться





Главным новогодним подарком для детей 1 января станет новая полнометражная версия легендарного советского мультфильма «Чебурашка». В фильме Дмитрия Дьяченко придуманный писателем Эдуардом Успенским и художником Леонидом Шварцманом странный лопоухий зверек-игрушка выходит на новый технический уровень и взаимодействует на равных с живыми актерами.



«Ты что такое?» — поражается, впервые увидев Чебурашку, садовник Петрович, сотрудник Сочинского дендрария, куда заглавного героя забрасывает смерч с апельсиновых плантаций какой-то солнечной испаноязычной страны. Играет садовника Сергей Гармаш — по психофизике идеальный эквивалент мультипликационного крокодила Гены, особенно когда в финале его наряжают в красный пиджак, шляпу и галстук-бабочку для исполнения на гармошке знаменитой песни про неуклюжих пешеходов. Однако отношения Чебурашки с Петровичем, в кульминационный момент оказывающимся перед мучительным нравственным выбором, складываются гораздо сложнее и драматичнее, чем безоблачный симбиоз с добрым крокодилом.



Автор: Central Partnership/YouTube

По сравнению с привычным советским Чебурашкой, нынешний приобрел более ухоженный вид. У теплого лампового Чебурашки из мультфильмов Романа Качанова шерстка выглядела немного свалявшейся и походила на войлок, теперь же компьютерная графика позволяет уложить ворс волосок к волоску, а светящиеся изнутри оранжевые глазки напоминают глянцевые плексигласовые глаза дорогих немецких кукол из советского детства. Кроме того, Чебурашка отрастил изрядные зубы, отчего в его доброй мордашке порой мимолетно мелькает что-то хищное, а главное — заметно повысилась функциональность ушей, которые теперь могут шевелиться в разных направлениях. В финале герой даже играет ими в пинг-понг, а поначалу ими удобно прикрываться со стыда — после разгрома мастерской Петровича, который Чебурашка учиняет нечаянно, из маниакальной тяги ко всему круглому и оранжевому, перепутав с апельсином висящую на стене каску.



Как и в старых мультфильмах, в новом аттракционе одной из главных тем становится самоидентификация Чебурашки, и тут современность подбрасывает ему широкий ассортимент вариантов. Сначала Петрович, пытаясь легализовать ни на что не похожее существо перед начальством дендрария, в порыве вдохновения выдает его за щенка «белорусской ушастой овчарки» — очень дерзкой и смышленой породы, чье предназначение — гонять кротов и мышей. Потом садовник пытается пристроить диковинного зверя к своему другу (Федор Добронравов) в зоопарк, однако тот опасается, что посетители неправильно поймут гибридный облик Чебурашки: «Подумают, что мы тут животных скрещиваем». В итоге Петрович дает уникальному существу практически невыполнимое задание: «Ты непонятно кто, и ты мне не нужен. Иди своих ищи».



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Советскому Чебурашке высшей степенью социальной самореализации представлялась возможность научиться маршировать вместе с пионерами, в новой версии он пристраивается в колонну к уткам: современная пластика позволяет ему блестяще имитировать утиную походку, отклячив зад. Это, впрочем, недолго его забавляет, и в поисках «своих» он залезает в собачью конуру, а потом развивает невероятную скорость, спасаясь от собаки. Усовершенствованный, гибкий и стремительный сверхчебурашка третьего тысячелетия не очень оправдывает свое историческое название, произошедшее от старинного глагола «чебурахнуться». Если в прежней ипостаси слегка заторможенный Чебурашка часто падал, находясь как бы в легкой прострации, то теперь он иногда чебурахается чисто для проформы. Этимологию его имени позволяет напомнить словарь Даля, с которым Чебурашка не расстается и много зачитывает из него вслух, быстро обогащая свой словарный запас. Вообще, новый Чебурашка, как нейросеть, молниеносно самообучается (и вскоре уже легко обыгрывает людей в шахматы), наводя на подозрения, что это какой-то замурованный в игрушечном теле искусственный интеллект неизвестного происхождения (не исключено, что инопланетного). «Может, он результат каких-то опытов?», — выдвигает гипотезу сотрудник зоопарка и пытается научить Чебурашку шариковскому слову «Абырвалг», которое тот повторяет с той же добродушной доверчивостью, что и мем из «Иронии судьбы» «Тепленькая пошла».



Кроме этих отсылок к классике, ретро-колорит в «Чебурашке» создает не умолкающий на саундтреке советский джаз с добавлением вокализов Эдуарда Хиля и Валерия Ободзинского, комментирующих похождения героя жизнерадостными «Ла-ла-ла-лу-ла» и «Хо-хо-хо». Бодрое музыкальное оформление только раз сменяется жалостливой, рвущей сердце в клочья песней «Там нет меня», написанной Игорем Николаевым тоже в советские времена, но здесь она звучит в более свежем исполнении Севары Назархан. Эта композиция сопровождает один из флэшбеков, разъясняющих трагичную семейную предысторию Петровича и проливающих свет на то, почему его дочка (Полина Максимова) с ним много лет не разговаривала. Вообще, у большинства человеческих персонажей «Чебурашки» внутри таится какая-то боль и травма, даже у модернизированной старухи Шапокляк — ее функции выполняет хозяйка шоколадной фабрики «Радость моя» (Елена Яковлева), старающаяся уничтожить малый бизнес дочки Петровича.



Глазами Чебурашки, пришельца откуда-то из другого мира, авторы фильма как бы предлагают посмотреть на человеческие повадки со стороны, сначала с присущим герою благожелательным любопытством, а потом со все более смешанным чувствами. Это, пожалуй, главное содержательное новшество нынешней версии, в которой Чебурашка радикально поменял экзистенциальный статус: из бракованной игрушки, прозябающей в витрине магазина «Уцененные товары», превратился в эффективнейшее средство решения психологических проблем, виртуозный инструмент человеческих манипуляций и в конечном счете — в самый чуткий нравственный камертон.



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

