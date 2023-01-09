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    Кино

    «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом всего за 9 дней

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    «Семейная комедия «Чебурашка» преодолела рубеж в 3 млрд рублей кассовых сборов. До сих пор эта планка покорилась только фильму «Холоп». Он собрал 3,082 млрд рублей и стал самой кассовой отечественной лентой», — сообщается 9 января в официальном телеграм-канале «Газпром-медиа холдинга». Дистрибьютором обеих картин является «Централ Партнершип».

    Столь успешному результату способствовала ситуация на российском кинорынке: у фильма не было серьезных конкурентов — ни среди отечественного кино, ни среди западного, создатели которого больше не продают свои фильмы в Россию. Единственная крупная премьера из зарубежных, что идет официально, — «Операция "Фортуна"» Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») и Джошем Хартнеттом — была перенесена на 12 января. А новый «Аватар: путь воды», показавший превосходный результат на международной арене, в Москве и Петербурге особо не показывали — даже с учетом того, что кинотеатры признали, что раздобыли копию.

    В новой ленте «Чебурашка», снятой Дмитрием Дьяченко, нет привычного зрителю советского мультфильма крокодила Гены — его играет актер Сергей Гармаш, а воплощением Шапокляк стала актриса Елена Яковлева. «Фонтанка» уже публиковала рецензию на новую картину.

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    ЧебурашкаРоссийское киноКассовые сборы
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