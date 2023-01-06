В прокат выходит новый комедийный боевик Гая Ричи

С 12 января в кино — фильм британца Гая Ричи с самым длинным, пожалуй, за всю его фильмографию названием: «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».
В главной роли, как обычно, любимец Ричи Джейсон Стэйтем. На этот раз он — суперагент Орсон с позывным «Фортуна». Его задача — помешать торговцу оружием (Хью Грант) распространить опаснейшую разработку на черном рынке. Но для этого ему нужна наживка: любимый актер преступника (Джош Хартнетт), которому придется погрузиться в шпионские страсти по-настоящему.
Хартнетт и Стэйтем уже сотрудничали в предыдущем фильме Гая Ричи «Гнев человеческий». Авторы сценария Айван Эткинсон и Марн Дэвис тоже работали над «Гневом», а также над «Джентльменами», как и большая часть команды Ричи. Снималась «Операция "Фортуна"» в Катаре, Анталии и Англии.
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Федор Дубшан