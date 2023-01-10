Cтэйтем, Хартнетт, два ствола. Каким оказался новый фильм Гая Ричи

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На российские экраны 12 января выходит новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». О том, удалось ли британскому режиссёру повторить успех «Джентльменов», рассуждает обозреватель «Фонтанки».



Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Скандал, тревога, аврал: на секретный объект прорвались люди в масках, стреляя направо и налево, и похитили тайные военные технологии. Они попадают в руки беспринципному торговцу оружием Грегу Симмондсу (Хью Грант), который загонит их кому угодно. В МИ-6 крайне встревожены. Директор Найтон (Эдди Марсан) поручает расследование одному из лучших агентов, обладателю внушительного подбородка и надбровных дуг Орсону Фортуне (Джейсон Стэйтем). Но к Симмондсу так просто не подберёшься. Нужна приманка — в её качестве выступит любимый актер Симмондса, взбалмошный, но обаятельный герой боевиков Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Поначалу интерес Дэнни тут минимальный: Фортуна шантажирует его некоторыми компрометирующими снимками — страшно сказать, с сестрой вдвоём. Но постепенно актёр втягивается в процесс — будто он на съёмках очередного боевика…

Гай Ричи — из тех режиссёров, по которым не успеваешь слишком уж соскучиться. У него не бывает длинных пауз между фильмами — иногда кажется, что он рождает кино быстрее, чем понимает, что, собственно, родить. Но у плодовитости, как известно из курса биологии, есть свои преимущества: какая-то часть потомства да преуспеет. Тем более когда родитель всё-таки не обделён талантами — а Ричи трудно отказать в шарме. На странные невнятицы вроде «Револьвера» или «Меча короля Артура» у него приходится примерно столько же безусловных успехов, как «Шерлок» или «Аладдин». Но кажется, что публика мечтала всё это время о повторении успеха самых первых его и самых любимых вещей: «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Ранние эксперименты и наброски были, пожалуй, пообаятельней уверенных изделий мужчины в полном расцвете сил. Когда Ричи нащупывал свой стиль, в этом было куда больше поэзии что ли — во всех этих лондонских трущобах и шуточках в стиле кокни. И внезапно у него получилось, молния угодила в то же место — два года назад с «Джентльменами». Не то чтобы он дословно повторил формулу успеха — два раза в одну Темзу не войти. Другие актёры, другая съёмка. Но сама эта болтливая манера, этот вайб лондонского блошиного рынка вдруг прорвались откуда-то из незапамятного двухтысячного.

Причем в «Джентльменах» не было Стэйтема. Это как будто целая драма: Стэйтем — такой актер-талисман Ричи, бывший с ним со старта и периодически после (даже в «Фортуне» его героя с явным намеком называют «наш обычный парень»). Он ассоциируется именно с этими фильмами. И ведь в самом начале Стэйтем не был такой непробиваемой царь-пушкой с лицом из железобетона. У Ричи ему ковалась карьера нового Брюса Уиллиса: с мышцой, но при этом и с постоянной иронией, — обаятельнейшее сочетание. Что-то пошло не так, и человек стал памятником самому себе, будто окаменел. Уже и Ричи не смог это изменить: кульминацией этого процесса, пожалуй, стал позапрошлогодний «Гнев человеческий». Куда менее обаятельный, чем «Джентльмены», мрачнющий и в общем стандартный боевик с совершенно каменным Стэйтемом.

В этот раз, с «Фортуной», Ричи явно попытался повторить успех «Джентльменов» — да и Стэйтем про свои давнишние вариации всё-таки явно не забыл и, может, даже амбиций этих не растерял. Как говорили в другом фильме — «артист обязан переодеваться»! Но смотреть на это почему-то грустно. Стэйтем словно погребен под горой собственных мускулов, хотя оттуда проглядывает иногда что-то живое. Понятно, что и роль у него предполагает некоторую брутальность. Но тот же Бонд, явную пародию на которого он делает, всегда, даже у сумрачного Крейга, более пластичен — шпионский-то жанр в принципе предполагает трикстерство, плутовство, спектакль.

Сам Ричи это отлично понимает и оттенил Стэйтема Джошем Хартнеттом. Тот, во-первых, посубтильней, а во-вторых, с удовольствием оттягивается в любимом, кажется, всеми амплуа «голливудец играет сам себя». Вот тут даже не припомнить, у кого такой капустник получался плохо. Хартнетт в лице Дэнни «даёт актёра» как такового в лучшем виде: неимоверно тщеславное, пугливое, нервное, глуповатое, самоуверенное, но всё же безумно обаятельное существо. Этот «профессиональный» план как бы возводит плутовской жанр в квадрат, делая всё происходящее немножечко условным и шутейным, ломая четвёртую стену, — кажется, что Ричи подсмотрел эту формулу у Тарантино, у которого «Однажды в Голливуде» работает на похожей волне.

Скверно только то, что сюжет временами как будто бы об этой линии забывает, и Дэнни пропадает из вида, оставляя экран Фортуне-Стэйтему с напарницей Сарой Фидель (Обри Плаза), которую ни ругать не хочется, ни хвалить. Конечно, здесь имеется и Хью Грант, который ещё в «Джентльменах» разошелся в роли гадкого шпика. Видимо, у них с Ричи вышла настоящая химия, потому что и тут Грант вовсю развлекается в роли ужасного оружейного барона. Вообще режиссер явно вдохновился успехом «Джентльменов» и перетянул из них много чего — например, шикарные интерьеры, дизайнерские костюмы, сомнительные шутки по поводу национальностей (которые, кажется, сегодня позволено шутить одному Ричи)... Но вот беда: набор вроде тот же, проверенный, а что-то буксует катастрофически. То ли сценарий далеко не так остроумен, каким хочет показаться. То ли шутка оказалась такой же затянутой, как название фильма. То ли в принципе желание выехать на готовой формуле не работает — особенно когда хочешь сделать не просто жанровое кино, а что-то ещё и чувствительное, вызывающее ностальгическую дрожь. «Джентльмены» были милой, яркой и увлекательной игрой. «Операция «Фортуна» так же зажата в своих потугах повторить успех, как зажат в своём смокинге Стэйтем. Явка, в общем, провалена, и искусство побеждать не оправдало себя, да и искусства тут не так много. Но в отличие от любого шпиона у Ричи, несомненно, будет еще много попыток — какие-то да и попадут в цель.

Фёдор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»