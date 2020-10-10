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10.10.2020 13:57
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Заяц в новом «Ну, погоди!» получил голос шоумена и стал «мальчиком-хорошистом»

Голосом Зайца в обновлённом «Ну, погоди!» станет шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталёв. Об этом «Фонтанке» днём 10 октября сообщили в «Союзмультфильме».

Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, чьи слова приводят представители студии, герой станет «современной версией «мальчика-хорошиста», который «занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед, и тем самым обхитрить Волка». До этого Хрусталёв работал актёром озвучания в мультфильмах «Волшебный парк Джун» и «Медведи-соседи».

Ранее стало известно о том, что Волка в новых сериях озвучит шоумен Гарик Харламов. Образ героя будет отличаться от классического: ему сменили наряд и отняли сигарету. Сценарист и писатель Феликс Кандель, работавший над первыми выпусками «Ну, погоди!», комментируя такие изменения признался, что готов бы был заплатить «Союзмультфильму», только чтобы с персонажами «не делали ничего». Он посоветовал аниматорам «придумать собственные образы», а не осовременивать старые.

В планах «Союзмультфильма» — работа над полнометражным нарисованным фильмом про Чебурашку. На проект выделено меньше 600 миллионов рублей. Помимо этого студия переносит мультфильмы «Золотой коллекции» с YouTube на видеоплатформы. Она уже заключила контракт с порталом Premier.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Nedopens
Пусть вообще не трогают классику. Все попытки продолжить то, что было сделано в прошлом - зачем? На новое фантазии не хватает?
Юра Алекс
Пусть волк поёт песни Эдуарда Сурового...
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