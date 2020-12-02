После смерти младенцев в Подмосковье и Петербурге суррогатное материнство для иностранцев хотят запретить

Как пишут 2 декабря «Известия» , Общественная палата уже подготовила проект резолюции по этому вопросу, 8 декабря его планируется обсудить с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. Затем, по данным издания, группа депутатов во главе с Николаем Земцовым займётся подготовкой поправок.

Общественная палата предлагает запретить в России суррогатное материнство как для иностранцев, так и для одиноких россиян. Право пользоваться программой хотят оставить только семейным парам. Идея родилась на фоне проблемы с младенцами, возникшей в Петербурге в связи с коронавирусными ограничениями. Вместе с этим предлагается запретить коммерческую рекламу ЭКО.

Эксперты признают, что суррогатное материнство в стране давно нуждается в дополнительном регулировании, особенно после случаев гибели младенцев и ареста врачей по статье о торговле людьми. Но к вопросу надо подходить деликатно, чтобы не лишить страну статуса лидера в медицинском туризме и не допустить упадка отрасли.

Общественные организации и власть обратили внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства после трагедии в Одинцове, где в январе в квартире нашли погибшего младенца, а во временном «приюте» еще двух живых. В июне в московской квартире полиция обнаружила ещё пятерых детей, рождённых по программе суррогатного материнства. Сейчас в отношении девяти врачей и сотрудников коммерческих организаций расследуются уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

«Фонтанка» подробно писала, как связаны аресты московских врачей с петербургском рынком репродукции. В течение октября в Петербурге несколько младенцев, рождённых суррогатными матерями, были госпитализированы. Зафиксированы и летальные исходы. Генетическими родителями детей являются граждане КНР, из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они не могут забрать малышей домой. Сейчас их начали постепенно передавать родителям.

