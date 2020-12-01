Суррогатных детей, застрявших в Петербурге из-за коронавируса, начали передавать родителям-иностранцам

Суррогатные дети из Петербурга воссоединяются с родными. С сентября родителям передано 136 малышей, 14 из них находились в Доме ребенка №3. Все они благополучно улетели на родину, сообщает 1 декабря пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Сейчас под опекой агентств, оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве и взаимодействующих с уполномоченным, остается еще около 60 детей, из них 31 — в Доме ребенка №3.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина несколько месяцев занимается решением острой проблемы, которая возникла в Петербурге в связи с коронавирусными ограничениями. Младенцы, рождённые на территории России по договору о суррогатном материнстве для иностранцев (в первую очередь речь идёт о китайцах), не могут соединиться со своими биологическими родителями. «По состоянию на 1 декабря можно с уверенностью сказать, что благодаря проведенным действиям и неравнодушию всех участников процесса были достигнуты положительные результаты», — отмечается в сообщении.