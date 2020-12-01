Суррогатных детей, застрявших в Петербурге из-за коронавируса, начали передавать родителям-иностранцам

Суррогатные дети из Петербурга воссоединяются с родными. С сентября родителям передано 136 малышей, 14 из них находились в Доме ребенка №3. Все они благополучно улетели на родину, сообщает 1 декабря пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.
Сейчас под опекой агентств, оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве и взаимодействующих с уполномоченным, остается еще около 60 детей, из них 31 — в Доме ребенка №3.
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина несколько месяцев занимается решением острой проблемы, которая возникла в Петербурге в связи с коронавирусными ограничениями. Младенцы, рождённые на территории России по договору о суррогатном материнстве для иностранцев (в первую очередь речь идёт о китайцах), не могут соединиться со своими биологическими родителями. «По состоянию на 1 декабря можно с уверенностью сказать, что благодаря проведенным действиям и неравнодушию всех участников процесса были достигнуты положительные результаты», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время должен быть подписан доработанный проект распоряжения правительства РФ, согласно которому для генетических родителей детей, рожденных суррогатными материями на территории России, будут сняты установленные ранее ограничения на въезд.
Уполномоченный с коллегами и органами опеки и попечительства проверили условия проживания более 30 суррогатных младенцев, за которыми ухаживали няни по доверенности законных представителей. 10 детей были госпитализированы в детскую больницу. На особом контроле Митяниной находится учёт новорожденных.
В течение октября в Петербурге несколько младенцев, рождённых суррогатными матерями, были госпитализированы. Зафиксированы и летальные исходы. Генетическими родителями детей являются граждане КНР, из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они не могут забрать малышей домой.
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