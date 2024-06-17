Отпущенного на свободу убийцу петербургского студента вернули в СИЗО

Заур Каримов, отсидевший три года за убийство студента Владислава Голикова на Невском проспекте и отпущенный на свободу по решению суда, вновь оказался за решеткой. Дело о роковом выстреле в голову из травматического пистолета отправлено на новое рассмотрение. Об этом 17 июня сообщает СКР.
Напомним, действия Каримова были переквалифицированы с умышленного убийства на убийство при превышении самообороны. Суд определил наказание в виде 4 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Время, проведенное в изоляторе, пошло в зачет. В итоге мужчина был освобожден в начале 2024 года. «Фонтанка» подробно писала, из чего сложился приговор.
«Сотрудниками ГСУ СК России по Петербургу оказано содействие потерпевшей – матери убитого в подаче кассационной жалобы на решение суда нижестоящей инстанции о переквалификации уголовного дела и изменении приговора. Жалоба потерпевшей была удовлетворена, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд. В отношении Каримова судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Сотрудники комитета пришли за Каримовым домой, вновь провели обыск и передали его оперативникам для этапирования в СИЗО.
Студент Владислав Голиков скончался в июне 2020 года после ранения в голову на Невском проспекте. Молодой человек пришел в фирму, которая обещала ему помочь с трудоустройством, но обязательства не выполнила. Охранник Заур Каримов выстрел в визитера. Врачи бились за жизнь студента дольше недели.