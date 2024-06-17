Отпущенного на свободу убийцу петербургского студента вернули в СИЗО

Заур Каримов, отсидевший три года за убийство студента Владислава Голикова на Невском проспекте и отпущенный на свободу по решению суда, вновь оказался за решеткой. Дело о роковом выстреле в голову из травматического пистолета отправлено на новое рассмотрение. Об этом 17 июня сообщает СКР.



Напомним, действия Каримова были переквалифицированы с умышленного убийства на убийство при превышении самообороны. Суд определил наказание в виде 4 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Время, проведенное в изоляторе, пошло в зачет. В итоге мужчина был освобожден в начале 2024 года. «Фонтанка» подробно писала, из чего сложился приговор.

