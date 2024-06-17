«У нас есть Швейцария дома». Как отдохнуть летом в Сочи без толпы людей и не разориться

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Горный курорт — неплохой вариант летнего путешествия, если вы не горите желанием сражаться за место на пляже с толпами отдыхающих или трястись в автобусе в групповом туре. Корреспондент «Фонтанки» провел пять дней в «Розе Хутор» и рассказывает, как живет олимпийский курорт спустя 10 лет после Сочи-2014 , как самостоятельно организовать себе отдых, чтобы не разориться, и в чём Россия может конкурировать с Альпами помимо цен.



Чем хорошо отдыхать в горах Сочи летом? Если у отелей на Черноморском побережье лето — это высокий сезон и цены на них традиционно улетают в космос, то у горных курортов, которые больше ориентированы на зимний отдых, — всё наоборот. Так что этот вариант сильно выигрывает по соотношению цена / качество.



Например, на ближайшую неделю стоимость двухместного номера в трехзвездочном отеле «Азимут» на «Роза Хутор» с видом на набережную реки Мзымта составляет примерно 5 тысяч рублей в сутки, доплата за завтрак «шведский стол» — 1200 рублей. Бронировать можно хоть сейчас — места есть. Гостиницу сопоставимого уровня в самом Сочи еще придется поискать — все бюджетные варианты давно разобраны. Сервисы бронирования предлагает по сопоставимой цене номер в трехзвездочном отеле — без окна и довольно далеко от первой линии. Стоимость доступных номеров в гостиницах на побережье стартует от 14 тысяч рублей. Что называется, почувствуй разницу.



На «Роза Хутор», как и на соседнем горном курорте «Красная Поляна», можно найти и более дешевые варианты размещения — примерно от 3000 рублей за ночь. Но эти варианты менее удобны с точки зрения логистики (будет далеко или до подъемника, или до ж/д станции). К тому же размещение в официальном отеле курорта (их список есть на сайте) дает некоторые преимущества.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как добраться? Транспортную доступность «Розы Хутор» назвать идеальной нельзя. От аэропорта Сочи прямая «Ласточка» идет только один раз в день — в 11:27. Если вам не повезло прилететь к этому времени, то бюджетных варианта два — «Ласточка» с железнодорожного вокзала Адлера, либо автобус.



«Ласточка» из Адлера ходит восемь раз в день — первая в 07:49, последняя — в 19:56. Время в пути — 30 минут. Но если собираетесь ехать на ж/д вокзал на общественном транспорте, в запасе лучше иметь хотя бы минут 50. Из-за пробок автобусы не приходят четко по расписанию и могут простоять на остановке еще минут 10, пока войдут все желающие. А после этого водитель еще может устроить себе перекур. Таксисты предлагают довезти к «Ласточке» за 250 рублей, но это за одно место: если вы не едете компанией, придется подождать, пока наберутся желающие на оставшиеся места.



До «Розы Хутор» ходит автобус-экспресс 105Э . Его остановка находится не возле самого аэропорта, а примерно в семи минутах ходьбы от него — на шоссе. Этот автобус обещает довезти всего за час, без лишних остановок. Вот только ходит он редко и совсем мимо расписания. На 40-й минуте ожидания слоган на остановке «Двигайся в ритме Сочи» начал приобретать ироничное звучание. Судя по отзывам в интернете, пунктуальностью эта линия не отличается. В итоге самым лучшим вариантом оказался обычный автобус. Он обещал довезти за полтора часа, но справился всего за 1 час 10 минут. Впрочем, во время особенно крутых виражей по горному серпантину удовольствие от быстрой езды несколько смазалось.



По деньгам оба варианта сопоставимы. Билет на «Ласточку» стоит около 270 рублей, автобус до вокзала Адлера — 40 рублей. Автобус от аэропорта до «Розы Хутор» — 176 рублей. А вот такси от аэропорта до горного курорта обойдется в 10 раз дороже — 2500 рублей.



Трекинг в горах: сколько стоит Трекинг в горах — главное, ради чего стоит приехать летом в «Розу Хутор» (или соседнюю «Красную Поляну»). Летом лыжные трассы превращаются в пешеходные тропы. Причем, чтобы любоваться красотами на высоте более 2000 метров, не обязательно иметь специальную подготовку или пользоваться услугами проводника.



Чтобы добраться до главных красот, придется купить билет на подъемники. Взрослый билет на подъемник «Олимпия» до Горной олимпийской деревни стоит 1600 рублей (1 подъем и 1 спуск), билет на все подъемники (1 подъем и 1 спуск, бонусом — посещение этнопарка «Моя Россия») — 2450 рублей, комплексный билет «День в горах» (1 подъем и 1 спуск, посещение этнопарка «Моя Россия» и музея археологии, прокат велосипедов и обед в ресторане «Берлога») — 2950 рублей. Есть и другие виды комплексных билетов.

Билет можно купить в кассе или интернете. Но если вы остановились в официальном отеле курорта, там вам могут предложить билеты со скидкой. Например, в моем отеле была акция, по которой билет на все подъемники можно было купить за 1950 рублей.

Цены сопоставимы с европейскими. Для сравнения: в Швейцарии билеты на подъемники обойдутся в 60–70 франков (примерно 6000–7000 рублей), но у большинства местных жителей есть карточка Halb-Tax, которая дает скидку в 50% на весь транспорт, включая подъемники. На такую же скидку могут рассчитывать туристы, которые купили проездной на весь общественный транспорт (а без него путешествовать в этой стране весьма накладно). Подъемы на три популярные вершины уже входят в этот проездной.



Прокат трекинговых палок на «Розе Хутор» стоит 400 рублей в день. Их имеет смысл брать, если вы планируете воспользоваться маршрутами синего и красного уровня. Поверхность тропы часто покрыта камнями, на которых легко споткнуться, а в парке водопадов из-за влажности может быть скользко — так что дополнительная опора не повредит. Прокат есть в долине «Роза Хутор» и Горной олимпийской деревне — арендовать трекинговые палки выше уже не получится.

Как планировать маршруты Подобрать маршрут помогает официальный сайт «Роза Хутор». Там есть специальный раздел «Пешие тропы». Маршруты разделены на три уровня сложности — зеленый, синий и красный. Сайт также показывает протяженность маршрута, набор и сброс высоты, примерное время его прохождения, а также актуальный статус троп: некоторые пока недоступны для самостоятельного прохождения, некоторые временно закрываются по погодным условиям. Сейчас на «Розе Хутор» 23 тропы, четыре из них закрыты совсем, две доступны только с гидом.



Удобнее всего планировать маршрут с помощью карты троп — она покажет, какие из них можно сочетать друг с другом. А за актуальным статусом следить через телеграм-канал «Роза Хутор Live»: он в режиме реального времени сообщает о закрытии или открытии подъемников, ухудшении видимости и так далее. Также можно скачать приложение, но оно показалось менее удобным, чем сайт.

Лучше всего отправляться в горы с самого утра: подъемники начинают работать с 09:00. Путь до вершины Роза Пик на трех канатках займет примерно 40 минут. Во второй половине дня (обычно около 14:00–15:00) часто начинает портиться погода. Из-за ветра и дождя могут временно останавливать подъемники и закрывать тропы. Но может и просто сгуститься туман, и полюбоваться видами не получится.

Как выбрать маршрут Оптимальный маршрут на один день: подняться на трех канатных дорогах на Роза Пик (2320 метров), полюбоваться видами со смотровой площадки, пройти тропу «Панорама» (2,4 километра, зеленый уровень сложности), любуясь альпийскими лугами и цветением рододендрона, вернуться по ней же, спуститься к парку водопадов «Менделиха» на подъемнике «Эдельвейс», пройти там три кольцевых маршрута (общая протяженность примерно 5 километров). Начинать лучше с большого кольца: его чаще закрывают по погодным условиям.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый красивый из «красных» маршрутов — тропа «Фиалка», которая ведет к другой вершине, — Каменный Столб (2509 метров). Расстояние небольшое — всего 1,7 километра, но набрать придется почти 300 метров высоты. В теории «Фиалка» рассчитана на спуск, но ведущий к Каменному Столбу подъемник «Крокус» сейчас не работает. Сотрудник, который готовил тропу к открытию, рассказал, что оборудование не самое новое и есть сложности с запчастями: гонять подъемник в низкий сезон нет смысла, иначе можно остаться без него зимой, когда он более востребован у горнолыжников. Но не исключил, что если детали всё же придут, то подъемник запустят в июле.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Маршрут для экономных: купить билет до Горной олимпийской деревни (1100 метров), оттуда подняться по тропе B-one или «Йети», любуясь цветением люпинов, потом продолжить путь по тропе «Лабиринт», а затем спуститься по тропе «Тысяча пихт» и через часть тропы «Озерный траверс» вернуться к Горной олимпийской деревне. Путь несложный, с плавным набором высоты, но длинный — в общей сложности получится более 8 километров.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все доступные тропы снабжены указателями, заблудиться на них сложно. Возле станций канатных дорог есть туалет и кафе. Цены не самые гуманные, так что перекус лучше захватить с собой. И будьте готовы к очередям на подъемники. Во второй половине дня время ожидания посадки на «Эдельвейсе» достигает 30 минут, а на «Кавказском экспрессе» — 40–50 минут. Так что общее время возвращения в долину может быть полтора, а то и два часа.

Зато в самих горах людей немного. Большинство туристов всё же ограничиваются смотровой площадкой и парком водопадов.

Пляжный отдых Пляжный отдых куда бюджетнее горного. У «Розы Хутор» есть собственный пляж в Имеретинской бухте, напротив стадиона «Фишт». Для гостей официальных отелей туда организован трансфер. Автобусы на побережье отправляются утром (с 08:15 до 09:15) и в обед (с 13:30 до 14:00), обратно — в обед (12:30–13:00) и вечером (17:00–18:00) — по мере заполнения автобуса. Не самый гибкий график, и записываться на конкретное время нужно накануне до 20:00. Трансфер стоит 450 рублей, что сопоставимо со стоимостью общественного транспорта, но куда более комфортно. Время в пути — примерно 40 минут. Для гостей официальных отелей «Розы Хутор» проход на пляж и лежак под зонтиком или навесом бесплатны. Остальным придется заплатить 500 рублей. Благодаря этому столпотворения на пляже нет, а свободные места можно найти без особых проблем.



А вот с инфраструктурой есть нюанс. Как пояснил сотрудник, берег сильно размыло. Как результат, в середине июня продолжается монтаж навесов и дорожек, так что загорать приходится под звуки шуруповертов. Ящиков, где можно оставить вещи, нет. Кафе пока тоже не смонтировано. Туалет — за территорией пляжа. Зато есть кабинки для переодевания, деревянные дорожки и спуск в воду (ценная вещь на галечном пляже), прокат сапов, услуги массажа и плетения афрокосичек.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если вы собираетесь только загорать, то даже никуда уезжать не надо. В горной долине есть Rosa Beach — пляжная зона возле искусственного водоема. Вход бесплатный, аренда шезлонга обойдется в 500 рублей. На уровне олимпийской деревни есть еще один искусственный пруд — там можно покататься на вейк-сёрфинге.



Какие еще есть развлечения в горах Сайт «Розы Хутор» предлагает набор развлечений, которые можно собирать как конструктор, в зависимости от своих предпочтений. Но приготовьтесь платить. Порядок цен примерно такой: качели на Роза Пик — 1000 рублей, прогулка по подвесным мостам от 1200 до 1700 рублей. Фото на магнит — 900 рублей, на почту в электронном виде — 1400 рублей.

Развлечения, сосредоточенные вокруг Горной олимпийской деревни, в большей степени рассчитаны на детей и семейных туристов. Например, есть веревочный «Йети Парк» (от 650 рублей), родельбан (аналог американских горок, но без экстрима — от 990 рублей), тюбинг (катание на «ватрушках» — от 1000 рублей), оленья ферма (500 рублей), хаски-хутор (от 500 рублей), парк альпак (от 900 рублей).

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Совет: если точно знаете, куда пойдете, то выгоднее купить комплексный билет, в который входит нужная вам активность. Выйдет не намного, но дешевле.

Еда и сервис Недостатка в кафе и ресторанах на «Розе Хутор» нет, цены примерно те же, что и в центре Петербурга. Стоимость основного блюда варьируется от 800 до 1200 рублей, бокал вина стоит 400–600 рублей, коктейль обойдется в 700–800 рублей. Сырники в кофейне — 500 рублей, кофе на вынос — 350 рублей. Более бюджетный вариант общепита — кафе самообслуживания «Берлога» в олимпийской деревне, там обед из основного блюда, напитка и десерта обошелся в 900 рублей. Самый экономный вариант — отдел кулинарии в супермаркете «Перекресток». Судя по очередям и опустевшим к вечеру полкам, он пользуется большим спросом.



Насчет сервиса впечатления противоречивые. В отеле персонал вежлив и предупредителен. А вот номерной фонд, похоже, нуждается в обновлении. В первый день начала бить ключом вода из сушилки для полотенец. Починили, но на следующий день после уборки что-то случилось с верхними креплениями и сушилка повисла на одних нижних. Сами полотенца забрали, но не положили новых. Потом на ресепшене сломалась система и, чтобы записаться на трансфер на пляж, пришлось идти в соседний отель. В общем, почти каждый день ждал какой-нибудь сюрприз. И не только меня. Девушки из соседнего номера, к примеру, жаловались, что у них разваливается шкаф.



Редких иностранных гостей, которые доберутся до «Розы Хутор», тоже могут ждать сложности. В одном из кафе туристы (по виду из Латинской Америки) пытались сделать заказ: не то чтобы их английский был свободным, но общаться с кассиром приходилось в основном на языке жестов. Девушка-официантка разговаривала по-русски, не обращая внимания на явное непонимание. Впрочем, в сложившейся ситуации с международным туризмом знание языков, возможно, уже не такой критичный навык.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

