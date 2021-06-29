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Конституционный суд велел уточнить закон, оставивший отцов суррогатных детей без маткапитала. Но есть нюансы

Конституционный суд постановил уточнить норму, в которой прописаны претенденты на материнский капитал. Стимулировать дополнительными выплатами необходимо в том числе отцов детей от суррогатной матери, но без женщины им снова не обойтись.

Это следует из решения, которое в КС огласили 28 июня. Поводом присмотреться к маткапиталу и претендующим на него стал запрос Конаковского городского суда Тверской области. В его производстве находится дело мужчины, который спорит с Пенсионным фондом о своём праве на материнский капитал. Он отец двойняшек, рождённых от суррогатной матери.

Мужчина по решению суда признан единственным родителем девочек. Уже после регистрации у них появилась приёмная мать. Она первой обратилась за маткапиталом, но получила отказ — по закону для усыновивших подчериц он не предусмотрен. Отец также потерпел неудачу, поскольку допвыплату мужчины могут получить в двух случаях: если являются единственным усыновителем либо если право на неё потеряла мать.

В ходе рассмотрения дела в КС участники процесса отметили, что по действующему законодательству заключить договор с суррогатной матерью может либо женщина, либо семейная пара биологических родителей, но не одинокий мужчина. Соответственно, истец нарушил регламент, но, как отметили на заседании, право детей приоритетно вне зависимости от способа появления на свет.

В Конституционном суде положение третьей статьи 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» признали неконституционным, но с оговорками. Законодателю необходимо устранить лакуну в правовом регулировании, которая необоснованно лишает возможности получить маткапитал отцов детей от суррогатной матери, если они женились, супруга усыновила пасынков и они воспитываются в полной семье.

Часть, не позволяющая таким отцам получить дополнительные выплаты, если они остались одинокими, основному закону не противоречит.

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