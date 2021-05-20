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Папа вам не мама. Конституционный суд решит, поддерживать ли одиноких «Киркоровых» маткапиталом

Отец детей, рождённых от суррогатной матери, остался без маткапитала и увидел дискриминацию. Наука шагнула, пора бы и закону поспешить, но власти говорят: президент, конечно, гуманен, но лучше быть традиционнее.

автор фото&nbsp;Алексей Смышляев/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смышляев/Коммерсантъ
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Пока церковь просит «положить предел» и ограничить суррогатное материнство в России, отцы детей с прочерком вместо матери добиваются государственной поддержки. 20 мая в Конституционном суде в первом после коронавирусного перерыва открытом заседании обсуждали, что важнее — состав семьи или интересы ребёнка.

Присмотреться к третьей статье 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» КС попросила судья Конаковского городского суда Тверской области Евгения Никитина. «Дырку» в правовом регулировании она обнаружила, разбираясь с гражданским иском многодетного отца. Он рассчитывает на маткапитал, но УПФР упрямится, утверждая, что по закону не положено. Судья в этом засомневалась.

Двух из четырёх детей истца осенью 2019 года родила суррогатная мать. Решением суда он признан единственным родителем — в свидетельстве о рождении девочек-двойняшек прочерк в графе «мать». Одинокий папа он только по документам. Предполагалось, что в свидетельство впишут и его гражданскую жену. Рожавшая детей женщина дала согласие, но в загсе воспротивились: мол, генетический материал потенциальная мама не сдавала, да и официально брак не оформлен.

Штампами в паспортах пара обзавелась уже после регистрации новорожденных. Женщина удочерила детей, обратилась в УПФР за маткапиталом и услышала «нет» со ссылкой на закон: при усыновлении пасынков и падчериц сертификат не выдают.

Биологический родитель тоже не преуспел. Согласно ФЗ, мужчины могут претендовать на допвыплаты, только если являются единственными усыновителями. Кроме того, к отцу может перейти право матери в случае её смерти или лишения либо ограничения в родительских правах. Сам по себе отец на поддержку материнским капиталом рассчитывать не может.

«Он в браке, дети — в полной семье. Отсутствие возможности получить маткапитал ставит их в неравное положение с другими семьями», — говорит адвокат Роман Мошовец, представляющий истца. Он заявляет, что закон отстал от развития общества и науки и нуждается в корректировке главным образом в интересах детей. Необходимо предусмотреть стимул и для мужчины как единственного биологического родителя, уверен юрист.

С ним солидарны в Генпрокуратуре. В отзыве сказано, что лишение мужчины, ставшего отцом рождённых от суррогатной матери детей, права на материнский капитал является недопустимым. С трибуны представитель ведомства повторила, что раз обязанности равные, то и поддерживать нужно одинаково. Но противоречий Конституции в спорной норме нет, поскольку сертификат — лишь временная мера, право на которую из основного закона страны не вытекает.

Полномочный представитель Госдумы в КС Марина Беспалова настаивает через представленный в суд отзыв — конституционные права истца нарушены не были. Российское законодательство даёт зелёный свет на использование альтернативной репродуктивной технологии исключительно женщинам и парам. При этом, как отмечено в законе об основах охраны здоровья, пара может не состоять в зарегистрированном браке, но оба должны дать согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери. То есть без женщины в семье не обойтись. Тем временем истец заключил договор о суррогатном материнстве единолично.

На этом же сделал акцент полпред президента в КС. «Никто не вправе извлекать выгоду из своего незаконного или недобросовестного поведения», — обратился Александр Коновалов к основам гражданского законодательства. Его вердикт однозначен: нарушения прав нет. Да, цель сертификата — выправить демографию, но замысел законодателя ясен уже из названия: капитал материнский, соответственно, это поддержка в первую очередь матерей. «И данного способа создания семьи и детей», — добавляет Коновалов.

«Маткапитал — это не единственная форма поддержки семей с детьми, это точечный, адресный стимул, — продолжает он и напоминает: — Временная мера, которая затянулась в силу гуманной политики президента и государства в целом».

Интересы детей, по его словам, в приоритете безусловно: вне зависимости от родителей и способа появления на свет. Но поддерживать их необходимо другими мерами и с оглядкой на экономическую ситуацию в семье. Если мер недостаточно — принять новые. Об одиноких отцах, как утверждает, в правительстве уже задумались.

Полпред президента заявил, что согласен с Ириной Рукавишниковой, представившей позицию Совета Федерации: спорная норма соответствует Конституции, но, судя по её разночтению и диаметрально противоположным решениям судов, возможно, нуждается в конституционно-правовом толковании.

Отец из Твери — не первопроходец. Так, в 2014 году житель Подмосковья, получивший «суррогатную» двойню, оказался удачливее и добился права на материнский капитал. Химкинский горсуд согласился, что мужчина, детей которому родила суррогатная мать, имеет точно такие же права на установленные государством льготы и выплаты, как и одинокая женщина, ставшая матерью таким же образом. В сентябре того же года Московский областной суд оставил это решение в силе.

Конституционный суд подготовит постановление после более детального рассмотрения дела.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

автор фото&nbsp;Алексей Смышляев/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смышляев/Коммерсантъ

От суррогатных матерей рождены сын и дочь Филиппа Киркорова. Как заявил экс-гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, обвиняемый по делу о торговле детьми в Москве, певец был клиентом его центра. На допросе, запись которого оказалась в распоряжении СМИ, он называл также певца Сергея Лазарева и актера Евгения Миронова. Со слов Мельникова, таких сотни.

Патриарх Кирилл 18 мая призвал Госдуму ограничить в России не благословляемое церковью суррогатное материнство и «положить предел» этой практике для иностранцев.

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Комментарии (3)

261224401
на сертификате написано - материнский (семейный) капитал... а в соответствии с Семейным кодексом оба супруга равны в правах и обязанностях... ведь правда, да?
spb7771250
РСП - зло, поддерживаемое государством! )
altnec
Оп-па, это решает Конституционный суд России?
Это ж сколько там никчемышей расплодилось, из прежних личинок, святотатствующих на Конституции Российской Федерации?
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