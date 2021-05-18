Патриарх призвал запретить суррогатное материнство для иностранцев. «Безнравственно использование материнства на экспорт»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму полностью запретить в России суррогатное материнство для иностранцев, а для россиян ограничить эту практику. Об этом он заявил 18 мая на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.
«Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», — цитирует слова патриарха ТАСС.
Предстоятель РПЦ также напомнил, что в Конституцию внесли определение брака как союза мужчины и женщины. «Считаю эту поправку одной из важнейших, до сего дня в своде законов нашей страны отсутствовало даже определение семьи. В нынешнем виде Конституция содержит мощный потенциал для реформы всего корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения, попытки усовершенствования», — подытожил патриарх.