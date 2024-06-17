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    Три ИП и 18 организаций. ФНС сообщила новые подробности о деле Блиновской

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    Основательница «марафона желаний» Елена Блиновская заключала лицензионные договоры с 18 организациями и тремя индивидуальными предпринимателями, уходя от уплаты налогов. Об этом сообщила представитель Федеральной налоговой службы, передает РИА Новости 17 июня.

    «Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала собеседница.

    По словам представителя, организации были созданы незадолго до начала сотрудничества с Блиновской, имели одинаковые имена и номера касс. Достигая предельного значения дохода для применения упрощенной системы налогообложения, они сменялись. Вырученные деньги использовали супруги Блиновские.

    При этом инстанция пошла налогоплательщику навстречу, учла все возражения и снизила сумму недоимок, добавила юрист.

    Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    «Королева марафонов» выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. В начале июня Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, которое в итоге не удовлетворили.

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