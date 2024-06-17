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    Апелляционный суд в Москве не удовлетворил иск Блиновской о снижении налогов, пени и штрафа

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    Девятый Арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения ИФНС России за неуплату налогов. Об этом 17 июня сообщает ТАСС из зала суда.

    Агентство уточняет, что Блиновская просила о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд рублей. В первый раз она подала иск об этом в декабре 2023 года, но суд тогда тоже отказал.

    Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    «Королева марафонов» выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. В начале июня Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.

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