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    Теперь не до игр. Организатора подпольного казино в Крыму приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщникам дали меньше

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    Суд вынес приговор одиннадцати сотрудникам подпольного казино в Крыму. Главного организатора незаконного игорного бизнеса, жителя Кемеровской области, осудили на 13 лет.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 17 июня, сообщники занимались организацией и проведением азартных игр в Симферополе, Керчи и Ялте. В шести залах на территории перечисленных городов работали около 30 человек. В период с июня 2021 по март 2022 года игорной банде удалось заработать 70 миллионов рублей.

    Четверым участникам преступной группировки дали реальные сроки. Остальным удалось отделаться условными сроками и штрафами. Некоторые уголовные дела суд еще рассматривает.

    Не только теплое Черноморское побережье вдохновляет преступников на создание незаконного игорного бизнеса. Так, «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге сотрудники полиции накрыли подпольное казино. Внутри обычной квартиры располагались ряды игровых автоматов, а на входе гостей встречал администратор.

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    Подпольное казиноСудПриговор
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