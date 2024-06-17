В Петербурге уже 11 выпускников набрали 200 баллов за ЕГЭ. Резко пошли вверх результаты по профильной математике

По итогам проверки пяти ЕГЭ максимальный балл набрали 393 петербургских выпускника, 11 из них сдали два экзамена на 100 баллов. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 17 июня.

Стали известны результаты двух обязательных экзаменов: по русскому языку и математике. Стобалльные результаты за ЕГЭ по русскому получили 158 учащихся. При этом высокобалльные результаты (от 80–100 баллов) получил каждый пятый выпускник. В прошлом году на максимум по этому предмету оценили 141 работу.