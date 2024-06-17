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    В Петербурге уже 11 выпускников набрали 200 баллов за ЕГЭ. Резко пошли вверх результаты по профильной математике

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    По итогам проверки пяти ЕГЭ максимальный балл набрали 393 петербургских выпускника, 11 из них сдали два экзамена на 100 баллов. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 17 июня.

    Стали известны результаты двух обязательных экзаменов: по русскому языку и математике. Стобалльные результаты за ЕГЭ по русскому получили 158 учащихся. При этом высокобалльные результаты (от 80–100 баллов) получил каждый пятый выпускник. В прошлом году на максимум по этому предмету оценили 141 работу.

    По профильной математике 100 баллов получили 97 петербургских выпускников (21 в прошлом году).

    Ранее стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии.

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