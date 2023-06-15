В Петербурге резко снизилось количество стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку

Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку получила 141 работа в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по образованию 15 июня.



«По результатам проверки 3 272 участника получили от 80 до 100 баллов. Из них 369 работ были оценены на 97–99 баллов», — добавили в Смольном.



В прошлом году 226 петербургских школьников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Ранее сообщалось, что в некоторых регионах произошел сбой при подсчете результатов по этому экзамену, в Смольном заверили, что Петербурга проблема не коснулась.

