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    В Петербурге резко снизилось количество стобалльных работ за ЕГЭ по русскому языку

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    Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку получила 141 работа в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по образованию 15 июня.

    «По результатам проверки 3 272 участника получили от 80 до 100 баллов. Из них 369 работ были оценены на 97–99 баллов», — добавили в Смольном.

    В прошлом году 226 петербургских школьников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Ранее сообщалось, что в некоторых регионах произошел сбой при подсчете результатов по этому экзамену, в Смольном заверили, что Петербурга проблема не коснулась.

    На ЕГЭ по химии петербургский выпускник нашёл задачу с двойным решением, о том, как ему удалось вернуть снятые баллы, читайте на «Фонтанке».

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