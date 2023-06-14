Выпускники жалуются на сбой при подсчетах результатов ЕГЭ по русскому языку. А что в Петербурге?

В соцсетях обсуждают сбой при подсчете результатов ЕГЭ по русскому языку в ряде регионов страны. В Смольном проблему опровергли.



Пост о неполадках появился в группе «ВКонтакте», посвящённой ЕГЭ 2023. «В некоторых работах за сочинение стоит 0. Это не 0 баллов и не проваленный экзамен! Это технический сбой на сайте из-за пиковой нагрузки», — говорится в нём и уточняется, что региональный центр обработки информации уже ведёт работу.



Под сообщением уже 170 комментариев, часть из них из Московской области, также родители из Екатеринбурга жаловались на упавший сайт. Официальная дата публикации результатов ЕГЭ по русскому языку — 15 июня. Однако во многих регионах они становятся известны раньше.

