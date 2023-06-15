Петербургский выпускник взломал задачу на ЕГЭ по химии. На апелляции он вернул баллы и чуть не дотянул до сотни

Фото: Николай Хижняк / ТАСС Поделиться Поделиться





Смольный и Минпросвещения уже отчитались о хороших результатах на ЕГЭ по химии: средний балл вырос, увеличилось и количество высокобалльников. Из этого можно сделать вывод, что экзамен прошел успешно. Однако петербургский выпускник нашел задачу, которая могла скосить у выпускников несколько баллов. У неё оказалось два решения. Второе нужно доказывать через апелляцию.



Речь идет о задании 29. Оно входит во второй блок, где выпускники показывают развернутое решение. По заданию нужно было из предлагаемого набора веществ выбрать несколько и составить уравнение реакции, подходящей под те условия, которые предлагают авторы. Выпускник Губернаторского лицея №30 Илья Дубинин предложил свое решение, которого не оказалось в ключах для проверки.



Фото: предоставлено Ильей Дубининым Поделиться Поделиться





«Я решал не очень много пробников перед ЕГЭ, и условие этой задачи показалось мне наиболее странным из всех, что я видел. Я сразу придумал решение, которое в итоге написал, но еще целый час после я думал над этой задачей. В своей интуиции и своем решении я не сомневался, но был уверен, что это нужно будет апеллировать, — рассказывает Илья. — Формулировка задания в принципе была не химическая, а больше нацелена на подгон к данным продуктам реакции. Такое ощущение, что проверялось знание именно этой конкретной реакции, которую задумали авторы».



Интуиция Илью не подвела. Его решение не засчитали как правильное. В итоге работу эксперты оценили в 95 баллов. Выступить на апелляции Илье помог наставник 30-го лицея Александр Евсюков. Он же предоставил «Фонтанке» точную формулировку задачи и её решения.

Задание №29 было таким:

Из предложенного перечня выберите вещества, окислительно-восстановительная реакция между которыми протекает с образованием бурого осадка и двух солей одной кислоты. В ответе запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.



Предложенные вещества:



Бромоводород, фосфин, гидрофосфат калия, бромид бария, карбонат меди (II), перманганат калия. Допустимо использование водных растворов.

Решение из ключей:

3PH₃ + 8KMnO₄ → 2K₃PO₄ + K₂HPO₄ + 8MnO₂↓ + 4H₂O

Илья предложил другую реакцию:

12KMnO₄ + 3BaBr₂ + 6H₂O → 2MnO₂↓ + 4KBrO₃ + Ba(BrO₃)₂ + 2Ba(OH)₂ + 8KOH

«Эта реакция весьма неочевидна, и даже интуитивно кажется, что вряд ли [она так] протекает, но расчёты показывают обратное. По крайней мере подтверждают, что такое возможно. Мы не знаем, насколько быстро она будет идти, но идти будет, — отмечает Евсюков. — Конечно, такого никто наверняка специально не проводил — обычно бромиды окисляют марганцовкой в кислой среде, там всё идёт иначе: образуется бром, но в данном случае в растворе среда по мере реакции становится щелочной, поэтому бром не выживет, а перейдёт как раз в бромат, который и написан в приведённом альтернативном решении».



К апелляции готовились тщательно. На конфликтной комиссии Илья предоставил подробные расчеты. Он говорит, что на крайний случай у него был ещё один вариант расчетов «со всеми нюансами».



«Эксперты особо не спорили и через 30 секунд, после того, как я показал им свое решение, согласились со мной. Только в самом начале апелляции они попытались опровергнуть это решение на уровне «размахивания руками», но точный расчет всегда выглядит убедительнее. Посмотрев в мое решение еще 5–7 минут, эксперты подняли мне баллы, а апелляция завершилась», — отметил Илья.



В итоге выпускник получил на ЕГЭ по химии 99 баллов. Однако в его случае оценка не играет роли. За плечами Ильи победы на олимпиадах, значит, он может поступать без экзаменов.



Схожая ситуация была в 2020 году, когда на ЕГЭ по химии 34-я задача также решалась двумя способами. По словам выпускников, в неё была заложена «тонкость олимпиадного уровня». Многие ученики потеряли баллы, случались истерики, а родители даже писали петиции, чтобы отменить результаты экзамена. На подачу апелляции решились единицы, альтернативное решение засчитывалось как верное.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

