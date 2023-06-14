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    Кравцов заявил о росте высокобалльников на ЕГЭ по химии, литературе и географии

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    Результаты ЕГЭ по химии и литературе в России выше, чем в прошлом году. Итоги экзамена по географии остались на прежнем уровне. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24» 14 июня.

    Средний балл за ЕГЭ по литературе вырос до 63,97, в прошлом году он составлял 60,73. Также увеличилось и количество высокобалльников по этому предмету. В прошлом году их было 17,5%, в этом — более 25%.

    Средний балл за экзамен по химии он достиг отметки в 56,2, в прошлом году он составлял 54,2. Количество высокобалльников увеличилось на 4%.

    Результаты экзаменов по географии сопоставимы с результатами прошлого года. При этом количество высокобалльников выросло от 5,9 до 6,6 %.

    В Петербурге первые результаты ЕГЭ также оказались выше, чем в прошлом году. Выпускники из разных регионов сообщили о сбое при подсчете баллов за экзамен по русскому языку, но в Смольном заверили, что Петербурга эта проблема не коснулась.

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