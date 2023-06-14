Кравцов заявил о росте высокобалльников на ЕГЭ по химии, литературе и географии

Результаты ЕГЭ по химии и литературе в России выше, чем в прошлом году. Итоги экзамена по географии остались на прежнем уровне. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24» 14 июня.



Средний балл за ЕГЭ по литературе вырос до 63,97, в прошлом году он составлял 60,73. Также увеличилось и количество высокобалльников по этому предмету. В прошлом году их было 17,5%, в этом — более 25%.

Средний балл за экзамен по химии он достиг отметки в 56,2, в прошлом году он составлял 54,2. Количество высокобалльников увеличилось на 4%.