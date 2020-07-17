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17.07.2020 13:27
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Печать

«Весь класс рыдал прямо на экзамене». Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за высокой сложности заданий

Родители и выпускники просят признать результаты единого государственного экзамена по химии недействительными. Соответствующие петиции опубликованы в Интернете 17 июля.

Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян уточняет, что задания на ЕГЭ были рассчитаны на профессионалов, а процесс подготовки усложнило дистанционное обучение.

«Чтобы успешно сдать экзамен по химии недостаточно знать на отлично школьную программу. Необходимо знать, и не только понаслышке, учебники высшей школы: Некрасова, Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие», — пишет он (здесь и далее орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Петицию подписали более 1000 человек. «Дочь закончила хим-био класс. Все пробники на 90+. Сейчас молимся на 40. Это нормально??? Да что же за издевательство над детьми??? Весь класс рыдал прямо на экзамене. Или по мнению составителей никто из класса, да чего уж там, из всей страны не знает химию? Требую пересмотра результатов и справедливости для наших детей», — прокомментировала мама выпускницы из Москвы.

Экзамен по химии прошёл 16 июля. В Петербурге его сдавали чуть более 4000 человек. Результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 30 июля.

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Комментарии (11)

AP-SPb
Так оно и неплохо, что рассчитаны на профессионалов. Экзамен по химии это не обществоведение. Его сдают те, кто как раз в профессионалы и метит. И очень неплохо если там такие и окажутся.
Помнится, я когда поступал, в ФинЭке экзамены по математике штормило от года к году. В какой-то сложность была повыше, сдали в основном выпускники мат.школ. Но ведь сдали :)
Другое дело, что нужно защищать интересы местных жителей. Допустим 80% БЮДЖЕТНЫХ мест должно отдаваться местным, с определённым цензом оседлости. 20-ти оставшихся вполне хватит действительно талантливым ломоносовым. Всех остальных детей гор и деревень, где 100 баллов дают за факт посещения экзамена, милости просим на платные. И все, нет проблемы.
grannie
Без конкретики больше похоже на истерику...
Opelsin
На устном экзамене вопросы повторяют пройденные темы - например, по химии это может быть билет с вопросом о, скажем, номенклатуре неорганических (или органических) соединений по ИЮПАКу. Знаешь - перечислил, рассказал. Не знаешь - получил заслуженную двойку и пошел. Садишься писать тест: В каком городе, в каком году, на какой встрече Бутлеров предложил атомистическую теорию? И ты сидишь и реально плакать хочется, ведь учитель не рассказывал ни про город, ни про год, ни про название сообщества, чья встреча была в этом городе организована, а ты-то ждешь вопросов по теории...
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