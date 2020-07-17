«Весь класс рыдал прямо на экзамене». Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за высокой сложности заданий
Родители и выпускники просят признать результаты единого государственного экзамена по химии недействительными. Соответствующие петиции опубликованы в Интернете 17 июля.
Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян уточняет, что задания на ЕГЭ были рассчитаны на профессионалов, а процесс подготовки усложнило дистанционное обучение.
«Чтобы успешно сдать экзамен по химии недостаточно знать на отлично школьную программу. Необходимо знать, и не только понаслышке, учебники высшей школы: Некрасова, Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие», — пишет он (здесь и далее орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
Петицию подписали более 1000 человек. «Дочь закончила хим-био класс. Все пробники на 90+. Сейчас молимся на 40. Это нормально??? Да что же за издевательство над детьми??? Весь класс рыдал прямо на экзамене. Или по мнению составителей никто из класса, да чего уж там, из всей страны не знает химию? Требую пересмотра результатов и справедливости для наших детей», — прокомментировала мама выпускницы из Москвы.
Экзамен по химии прошёл 16 июля. В Петербурге его сдавали чуть более 4000 человек. Результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 30 июля.