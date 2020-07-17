«Весь класс рыдал прямо на экзамене». Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за высокой сложности заданий

Родители и выпускники просят признать результаты единого государственного экзамена по химии недействительными. Соответствующие петиции опубликованы в Интернете 17 июля.

Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян уточняет, что задания на ЕГЭ были рассчитаны на профессионалов, а процесс подготовки усложнило дистанционное обучение.

«Чтобы успешно сдать экзамен по химии недостаточно знать на отлично школьную программу. Необходимо знать, и не только понаслышке, учебники высшей школы: Некрасова, Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие», — пишет он (здесь и далее орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).