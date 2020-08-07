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Петербургские выпускники обошли авторский канон решения задачи из ЕГЭ по химии и предложили свою версию реакций. Она тоже оказалась правильной, но учли её не сразу.

В Петербурге уже после проверки работ ЕГЭ по химии заметили, что 34-я задача имеет два правильных решения. Апелляцию по этому заданию подали единицы. «Фонтанка» пообщалась с выпускником, которому удалось отстоять свои баллы, и лабораторным путём доказала, что решения действительно два.

После петиций и слёз в аудиториях выпускники дождались результатов ЕГЭ по химии и поспешили их оспорить. В Петербурге этот предмет стал одним из лидеров по количеству апелляций. Каждый 25-й участник экзамена пробовал отстоять свои баллы (всего химию сдавали около 3500 человек). Из 135 апелляций удовлетворено 15.



Одним из тех, кому удалось вернуть баллы, стал выпускник по имени Андрей. Победитель олимпиады по химии Курортного района не сомневался в правильности решения 34-й задачи, а когда увидел в личном кабинете результаты своей работы, очень удивился. Вместо максимальных 4 баллов эксперты выставили единицу.

Андрей сначала не хотел подавать апелляцию, так как переживал, что в «конфликтной комиссии сидят стойкие личности», они «надавят», и он не сможет «обосновать ответ». По его словам, в 34-м задании была заложена «тонкость олимпиадного уровня».

Уговорил выпускника побороться учитель химии Александр Евсюков. Трое его учеников в этом году за экзамен получили по 100 баллов. Педагог был уверен, что решение Андрея правильное, а оценка выставлена несправедливо.

В конфликтной комиссии даже вопросов задавать не стали, сразу удовлетворили апелляцию. «Видимо, комиссия заранее поняла, что решение корректное. У авторов задачи была предложена книжная модель решения, а у учеников — более живая, приближенная к жизни», — объяснил Евсюков «Фонтанке».



В комитете по образованию Петербурга согласились с тем, что в одном из вариантов ЕГЭ по химии 34-я задача допускала два решения. «Один подход можно назвать ясным и бесспорным. В ходе решения задачи надо было составить уравнения трёх реакций и вести расчёты по этим уравнениям. Но некоторые участники экзамена решили, что условию задания соответствуют четыре реакции, и они вели расчёт по ним. В результате они сами себе усложнили задачу, решение получилось сложнее. Такой подход к решению не столь однозначен, верен ли он — здесь можно дискутировать», — прокомментировали в комитете.

Всего в Петербурге апеллировали по решению 34-й задачи трое участников ЕГЭ по химии. Андрею и ещё одному выпускнику добавили баллов, они получили максимум за это задание. «Ещё один участник экзамена тоже решал задачу по тому самому «неочевидному» пути, но в ходе решения допустил ошибку. Поэтому он получил на балл меньше», — рассказали в комитете. Сколько школьников решили не подавать апелляцию, мы не знаем. Однако точно известно, что в этом году число 100-балльных результатов на ЕГЭ по химии в Петербурге сократилось в три раза. Конечно, к экзамену были и другие претензии, в частности, нестандартные формулировки заданий. Но в целом средний балл за экзамен в Северной столице оказался выше, чем по России.



По словам Александра Евсюкова, в Москве вопрос с 34-й задачей решили по-другому. «Во время проверки заметили похожие решения и сразу их засчитывали, то есть там не нужна была апелляция», — говорит он.

Эксперты, проверяя работы, ориентируются на заложенные авторами ключи. К 34-й задаче второго решения не предполагалось. И дальше у проверяющих есть два варианта: либо обратиться к разработчикам контрольно-измерительных материалов в Федеральный институт педагогических измерений и попробовать официально расширить диапазон правильных ответов, либо слепо следовать предложенному каноническому решению. «Мне даже говорил эксперт из Нижневартовска, что они такое не засчитывают, просто потому, что так записано в ключах», — сказал Евсюков, добавив, что коллеги из регионов предпочитают идти по второму пути.

«Фонтанка» предлагает читателям самим убедиться в двух правильных решениях 34-й задачи. Вместе с Александром Евсюковым мы провели эксперимент, который доказывает, что в результате смешения предложенных веществ протекает четыре реакции, а не три, как предполагали авторы задания.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»