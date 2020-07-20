Родители и педагоги начали онлайн-борьбу за корректировку результатов ЕГЭ по химии еще до проверки работ.

автор фото Ирина Бужор/Коммерсантъ

Рассказы о рыдающих в классах выпускниках и пребывающих в ужасе учителях заполнили рунет после единого государственного экзамена по химии. В социальных сетях обсуждаются задания, кто-то их счёл слишком сложными, а для кого-то нестандартная формулировка стала поводом для творческого подхода к решению. «Фонтанка» публикует шесть самых сложных задач одного из вариантов ЕГЭ по химии 2020 и предлагает читателям их раскусить.

Через четыре дня после ЕГЭ по химии на сайте Change.org опубликован десяток петиций с требованием отменить результаты экзамена из-за сложности заданий. Самой популярной оказалась инициатива, созданная инженером-химиком Сергеем Арутюняном. К 20 июля её подписали около 40 тысяч человек.



«Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника – лицемерие!!!!», — отмечается в петиции. «На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», — говорится в другой петиции. На портале встречаются аналогичные инициативы, касающиеся и других предметов: истории, профильной математики. Есть и обобщающая петиция с заголовком: «Перестаньте давать сложные варианты ЕГЭ!».

Для подготовки к экзамену школьники решают примеры заданий, опубликованные на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Основная претензия протестующих в том, что рекомендованные варианты отличались от материалов, выданных на ЕГЭ по химии.

«Я в прошлом году сдавала химию, и сравнив, варианты прошлого года и этого, я поняла, что сложность повысилась на 30-50% в первой части и на 10% — во второй, даже формулировки заданий были мега-интересные и необычные», — написала в одном из профильных пабликов Сабрина.



«Супер! Наконец-то нормальный экзамен, сделанный именно для проверки знаний по предмету. Хочешь сотку — поищи по закоулкам учебников повышенного уровня реакции и свойства. №34 была полу-олимпиадной. Короче весело всё было!», — прокомментировал участник ЕГЭ Стас.

В Петербурге ЕГЭ сдавали чуть более четырёх тысяч человек. Один из них химик и репетитор Азат Диваев. По его мнению, экзамен в этом году вышел за рамки школьного курса, были «задания на внимательность и «соображалку», но они не проверяют прямые знания по химии».

Больше всего споров вызвало задание №34 по атомистике. (Задачи на массовые доли атомов в смеси химических веществ или соотношения числа атомов разных химических элементов в смеси). Они стали новинкой ЕГЭ по химии этого года, их анонсировали на вебинаре ФИПИ в конце апреля.

«Все же на мой взгляд основная проблема — это не сложность предмета. Предмет очень логичный и простой, если в нем разобраться. Но если пытаться решать задания, которые ты никогда не решал, ничего хорошего от этого не будет. Во всем нужна тренировка, в том числе в задачах на атомистику. А добавление новых заданий непосредственно перед экзаменом упраздняет социальные лифты. Сильные школьники не поступают в ВУЗы. Не становятся хорошими специалистами, врачами, химиками», — отметил Диваев.



Петербургский учитель высшей категории, победитель международной олимпиады учителей химии Александр Евсюков отмечает нестандартные формулировки некоторых заданий, но все они соответствовали школьному уровню. Задание №35, по его мнению, стало только лучше: вместо большого количества математики и небольшой части на понимание химических нюансов в этом году доля математики уменьшалась, а доля химии возросла.

«Иногда репетитор с учеником занимается, учит решать какие-то задания (например, второй части ЕГЭ) по готовым шаблонам, без понимания смысла. В результате как только шаблон чуть меняется (в этом году было именно так), ученик тут же впадает в панику, не зная что делать, — комментирует Евсюков. — Залогом успешной подготовки, на мой взгляд, является работа ученика и единая выстроенная система как содержательной, так и психологической подготовки. Если ученик готовится, например, с репетитором или учителем в рамках факультатива, важна нацеленность обоих на результат. Бывает и так, что ученик заводит себе нескольких репетиторов и ещё пару-тройку онлайн-курсов. Плохо это или хорошо — вопрос сложный, но часто это приводит к полной бессистемности и, как следствие, каше в голове. Образно говоря, в ученика вкладывают много полезной информации и умений, но всё это оказывается просто сваленным в кучу, и в критический момент возникает путаница. Например, во время стресса на экзамене».



Результаты участники ЕГЭ по химии участники узнают не позднее 30 июля. Рособрнадзор проверит задания после того, как станут известны отметки. «Фонтанка» публикует самые сложные задания одного из вариантов этого года и предлагает читателям попробовать свои силы в их решении:

30. Даны вещества: гидроксид железа (II), пероксид водорода, дигидрофосфат магния, гидроксид калия. Допустимо использование водных растворов. Напишите окислительно-восстановительную реакцию из предложенного перечня веществ. В продуктах должны получится соль и вода.

31. Напишите реакцию ионного обмена. В продуктах должен выделиться осадок.

32. К раствору сульфата хрома (III) добавили раствор сульфита натрия и наблюдали образование осадка и выделение бесцветного газа. Полученный газ поглотили раствором перманганата калия, подкисленный серной кислотой, а осадок обработали раствором содержащим пероксид водорода и гидроксид натрия и нагрели. В полученный при этом желтый раствор добавили раствор серной кислоты. Напишите 4 уравнения.



33.



34. Смесь цинка и карбоната цинка, в которой соотношение числа атомов цинка к числу

атомов кислорода равно 5:6, растворили в 500 г разбавленного раствора серной кислоты.

При этом все исходные вещества прореагировали полностью и выделилось 22,4 л смеси газов. К этому раствору добавили 500 г 40% раствора гидроксида натрия.

Вычислите массовую долю сульфата натрия в конечном растворе.

35. Вещество А имеет формулу С5Н8О2, оно получается гидратацией вещества Б, которое реагирует с аммиачным раствором оксида серебра в соотношении 1:2.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

