Отрицательная реакция. В Петербурге резко сократилось число стобалльных работ по химии

Число стобалльных работ по химии сократилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом в Петербурге, следует из данных, опубликованных комитетом образования 28 июля.



ЕГЭ по химии в этом году сдавали чуть более 4000 выпускников, 24 из них набрали по 100 баллов. В прошлом году этот экзамен выбрали более 3500 человек, 62 работы получили максимальную оценку, в 2018 году при подобном количестве сдающих 46 учеников смогли написать работу на 100 баллов.

В комитете образования уточнили, что на ЕГЭ по химии-2020 в Петербурге каждая 6-я работа набрала 80 баллов. Уровнем сложности задач на экзамене остались недовольны как ученики, так и преподаватели. По мнению некоторых специалистов, задания выходили за рамки школьного курса, однако в Рособрнадзоре с этим мнением не согласились и заявили, что результаты этого года не выбиваются из обычных показателей по России.