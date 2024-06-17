Из угольного бизнеса в модную индустрию. Новым гендиректором Gloria Jeans назначили экс-главу СУЭК Максима Басова

У российской компании по производству одежды Gloria Jeans сменился генеральный директор. Теперь «Глорию» возглавляет бывший глава СУЭК и «Русагро» Максим Басов.
Как сообщил РБК 17 июня, ссылаясь на сообщение отечественного ретейлера, Максим Басов вошел в совет директоров компании. Опытный менеджер отметил, что ему интересно стать партнером основателя Gloria Jeans Владимира Мельникова. Басов заявил, что впереди сложные бизнес-процессы, которые превратят «Глорию» в современный технологичный международный бизнес. К слову, новый директор занял место Лилии Булатовой. Ее перевели на должность главного мерчандайзера GJ.
Известно, что Максим Басов имеет большой управленческий опыт. Он был гендиректором Сибирской угольной энергетической компании с 2022 по 2023 год, а также возглавлял сельскохозяйственную корпорацию «Русагро» с 2009 по 2021 год.
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