Права на бренды «Московской» и «Столичной» водки проданы за 1,6 миллиона евро в Гааге

Права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.



В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование алкоголя в странах Бенилюкса.

«Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро», — сообщает информагентство.