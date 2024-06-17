Права на бренды «Московской» и «Столичной» водки проданы за 1,6 миллиона евро в Гааге

Права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.
В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование алкоголя в странах Бенилюкса.
«Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро», — сообщает информагентство.
В аукционе участвовали три компании, в том числе Spirits International. Она и стала победителем, предложив самую высокую цену за «Московскую» и «Столичную» водку.
По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала года в России выросло производство водки, коньяка и вина. Например, с января по апрель текущего года произведено 22,689 миллиона декалитров водки. Эти показатели на 6% выше, чем за тот же период в прошлом году.