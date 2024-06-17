На ЗСД потерялся прицеп. Последствия не заставили себя ждать

Двое водителей на ЗСД утром 17 июня не смогли объехать отцепившийся прицеп необычной формы и расцветки.
ДТП произошло около 11 часов на Центральном участке при движении на север, почти сразу после съезда на набережную Макарова, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Два автомобиля столкнулись, объезжая отцепившийся прицеп. Никто не пострадал. Дорожный инспектор выставили схему объезда, табло и знаки. Пробки не было.
Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» делятся своими наблюдениями. «Некоторое время ехал за этой повозкой, болталась, как «"цветок в проруби", не предназначена она для большой скорости! А где сам военный грузовик, слинял?» — пишет Сергей. Оля ехала мимо, когда уже случилось ДТП. «Подъезжая к этой аварии, машина притормозила резко с 70 км/ч до 40 км/ч, чтобы разглядеть или заснять, так чуть не врезались сзади едущие, и в том числе я. Дистанция даже не поможет», — сетует Оля.