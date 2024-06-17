Смольный: на Васильевском острове появится духовный центр

На Васильевском острове земельный участок получит православная религиозная организация «Приход храма Апостола Андрея Первозванного». На нем планируется построить духовный центр. Об этом в понедельник, 17 июня, стало известно из сообщения пресс-службы Смольного.

Участок будет находиться на бульваре Александра Грина — это намывные территории. Здесь инвестор планирует построить духовный центр с музеем северных конвоев и храмом.

«Новый центр и музей, которые планируется построить, — это вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях войны, моряках полярных конвоев», — сказал губернатор Александр Беглов.