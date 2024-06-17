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    Смольный: на Васильевском острове появится духовный центр

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    На Васильевском острове земельный участок получит православная религиозная организация «Приход храма Апостола Андрея Первозванного». На нем планируется построить духовный центр. Об этом в понедельник, 17 июня, стало известно из сообщения пресс-службы Смольного.

    Участок будет находиться на бульваре Александра Грина — это намывные территории. Здесь инвестор планирует построить духовный центр с музеем северных конвоев и храмом.

    «Новый центр и музей, которые планируется построить, — это вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях войны, моряках полярных конвоев», — сказал губернатор Александр Беглов.

    Глава города отметил, что проект носит духовно-просветительскую направленность.

    Духовный центр передадут в собственность Петербурга после окончания строительства.

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