Оставили без зуба и с переломами. Похищенный на севере Петербурга мужчина рассказал, что с ним делали трое в камуфляже

Петербуржцу Дмитрию, ставшему жертвой вооруженного нападения в Приморском районе, потребовалась помощь врачей. В машине трое агрессоров в камуфляже требовали от закованного в наручники мужчины отстать от бывшей супруги. Свою версию случившегося он рассказал «Фонтанке» 17 июня.

Сейчас между супругами идет бракоразводный процесс, инициатором разрыва официального статуса отношений стала жена Дмитрия. Вместе они воспитывают трехлетнего сына.

«Супруга... не знаю почему, она ко мне относится плохо. Стала прямо ненавидеть, скажем так. Я подозреваю, что, возможно, это из-за того, что я не веду себя, как она себе надумала, что я буду ее пытаться вернуть, а мне как бы все равно. Тем не менее сейчас мы мирно расходимся, периодически приезжаем с ней в суд. Нас официально расторгли, но там еще месяц должен пройти, чтобы решение вступило в законную силу», — рассказал Дмитрий.



По его словам, при каждой встрече женщина якобы не стеснялась в выражениях, Дмитрий сыпал оскорблениями в ответ: «Она мне: ты такой-сякой. Я ей: а ты такая-сякая. Но не было такого, чтобы я, например, палки в колеса ей вставлял. Это ее желание развестись, но я объяснял, что для сына это психологически тяжелый момент, но у нее ветер [в голове]».

В один из дней мужчине, по его словам, поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник, как утверждает Дмитрий, представился Ильей, назвал свой позывной и заявил, что является участником СВО. «Он мне сказал, что разберет меня на шестеренки. Угрозы были. Я ему хотел сказать, что имел бы хоть какую-то честь и не влезал в чужую семью. Общение происходит после развода, но не когда в отношениях люди, или тем более у них идет бракоразводный процесс», — объяснил он.



В день нападения Дмитрий находился дома на улице Шаврова. О прибытии неизвестных, как говорит Дмитрий, его оповестила экс-супруга и попросила не заставлять гостей ждать.

«Я понимал, что ничего хорошего не будет, взял с собой баллончик и спустился. На улице на меня выбежали из фургончика с буквой Z двое мужчин в камуфляже, в кепках и с повязками на лице. Вижу, они достают пистолеты и начинают стрелять в меня. Было 3–4 выстрела, наверное. В ответ я достал баллончик», — добавил Дмитрий.

В итоге один из бойцов пустил в ход кулаки, другой принялся заламывать Дмитрию руки: «И не заламывать, а именно ломать, я услышал хруст. У меня сейчас сломана кисть, сломано запястье и наложена лангета. Потом надели наручники, максимально их затянув». После вплотную к лицу Дмитрия применили газовый баллон.



«В этот момент проходила какая-то женщина, она говорит: что вы делаете? А они такие — все нормально. И после они закинули меня в грузовик животом на пол и увезли на пустырь в нашем районе», — вспоминает Дмитрий. На безлюдной территории, освободив руки от наручников, ему объяснили, что общение с бывшей супругой лучше прекратить.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий Поделиться Поделиться





«Детский сад какой-то, честное слово. Пытались запугать, а после спрашивают: ты теперь заяву на нас напишешь? А я говорю: конечно, напишу. И ушел». У дома Дмитрия уже ждали сотрудники полиции, которые сообщили о задержании злоумышленников.

Мужчина написал заявление в полицию и зафиксировал травмы. Согласно заключению врача, встреча с бойцами обернулась для него выбитым зубом, переломом руки в двух местах, различными ушибами и ссадинами.

