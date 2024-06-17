Правительство установило прожиточный минимум в России на 2025 год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о размере прожиточного минимума в стране на 2025 год. В среднем он вырос на две с небольшим тысячи рублей.



Согласно документу, опубликованному 17 июня на сайте кабмина, в целом по России прожиточный минимум на душу населения в следующем году составит 17 733 рубля. Для трудоспособного населения он вырастет до 19 329 рублей, для детей — до 17 201 рубля, для пенсионеров — до 15 250 рублей.

Как отмечают в правительстве, сумма рассчитана, исходя от медианного дохода за 2023 год. По данным Росстата, он составил 40 121 рубль. «Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка», — говорится в сообщении кабмина.