«Новый качественный уровень, где в центре находится человек». Что известно о перестановках в Минобороны?

Президент РФ Владимир Путин назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, также посты заместителей министра получили: Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев. Соответствующий указ главы государства опубликовали в понедельник, 17 июня.
Новые заместители главы Минобороны: что о них известно, какие сферы будут курировать?
- Леонид Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов России с 2018 года. Он отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа. Теперь Горнин уже в Минобороны займется вопросами финансового обеспечения ВС РФ. Ему поставлены такие задачи: повысить прозрачность финансовых потоков и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.
- Павел Фрадков с 2021 года занимал пост первого заместителя управляющего делами президента РФ, младший сын бывшего премьера и экс-главы СВР Михаила Фрадкова. В военном ведомстве он будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также вопросы «строительства для нужд Минобороны и народного хозяйства».
- Анна Цивилева — жена министра энергетики РФ Сергея Цивилева и глава фонда «Защитники Отечества». На посту замминистра обороны она займется организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Как говорится в сообщении военного ведомства, Цивилева должна будет вывести все процессы, связанные с этим, «на новый качественный уровень, где в центре находится человек».
- Олег Савельев находился на должности аудитора Счетной палаты до 22 мая нынешнего года. В Минобороны он занял должность заместителя министра — руководителя аппарата Минобороны.
Еще Путин подписал указ, по которому у министра обороны России теперь будет 12 заместителей, в частности два первых. Ранее заместителей было 11.
Кроме того, глава государства освободил от должностей прежних заместителей главы военного ведомства — Руслана Цаликова, Николая Панкова, Павла Попова и Татьяну Шевцову. С ними встретился министр обороны РФ Андрей Белоусов и поблагодарил за работу.