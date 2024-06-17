Путин назначил новых заместителей министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Указы об этом опубликованы 17 июня на официальном портале правовых актов.

Также Путин подписал указ, по которому у министра обороны РФ теперь будет 12 заместителей, в том числе два первых. Ранее заместителей было 11.



Как сообщили в Минобороны РФ, глава министерства Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента Российской Федерации бывшим первым заместителем Русланом Цаликовым, бывшими заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой.

