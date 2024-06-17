    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    761мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.07eur95.15

    Путин назначил новых заместителей министра обороны

    7958
    13 комментариев

    Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Указы об этом опубликованы 17 июня на официальном портале правовых актов.

    Также Путин подписал указ, по которому у министра обороны РФ теперь будет 12 заместителей, в том числе два первых. Ранее заместителей было 11.

    Как сообщили в Минобороны РФ, глава министерства Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента Российской Федерации бывшим первым заместителем Русланом Цаликовым, бывшими заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой.

    В сообщении военного ведомства сказано, что в ходе встречи министр «поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности».

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close