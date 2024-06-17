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    На «Алые паруса» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

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    Во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге общественный транспорт будет развозить пассажиров всю ночь. На земле будут работать девять маршрутов.

    В ночь с 28 на 29 июня городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно, сообщает 17 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Поезда в метро будут ходить каждые 7 минут.

    На наземном транспорте интервал движения составит полчаса. Работать будут автобусные маршруты № 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы №23 и №46 и трамвай №55.

    Праздник «Алые паруса» начнется в десять часов вечера 28 июня. Сегодня стало известно, кто выступит в концертной части шоу. А первые репетиции с участием брига «Россия» петербуржцы могли наблюдать на минувшей неделе. Для подготовки и проведения «Алых парусов» в центре Петербурга до начала июня будут ограничивать и перекрывать движение на некоторых улицах.

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    ПетербургОбщественный траноспортАлые паруса
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