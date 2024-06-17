На «Алые паруса» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге общественный транспорт будет развозить пассажиров всю ночь. На земле будут работать девять маршрутов.



В ночь с 28 на 29 июня городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно, сообщает 17 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Поезда в метро будут ходить каждые 7 минут.

На наземном транспорте интервал движения составит полчаса. Работать будут автобусные маршруты № 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы №23 и №46 и трамвай №55.